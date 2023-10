Edito : Eden, tu es notre plus grand… artiste

À lire aussi

Bien sûr qu’il est impossible de comparer les positions et les époques. Ce mercredi matin, on s’attend d’ailleurs à recevoir un coup de fil de Jean-Marie Pfaff, outragé de ne pas être dans la liste des légendes mentionnées ci-dessus. Et jeudi matin, on s’attend à devoir répondre à des lettres de supporters (très âgés) de Rik Coppens, plaidant la cause de leur idole pour le titre de plus grand artiste de tous les temps. L’ancienne vedette du Beerschot préférait marquer des buts du talon que du plat du pied, il indiquait au gardien dans quel coin il allait frapper son penalty, il s’asseyait sur le ballon avant de le pousser au fond du but et il a même inscrit un but du… nez.

Selon John Obi Mikel, Hazard était le le joueur plus paresseux sur terre. Mais il était toujours l'homme du match.

Si Eden avait pu jouer à cette époque, il n’aurait pas encore annoncé sa retraite. D’abord parce qu’il n’aurait pas gagné assez d’argent pour mener une vie de luxe jusqu’à la fin de ses jours. Puis parce que son corps n’aurait pas été mis autant à l’épreuve que dans le football moderne.

On manquerait de respect envers Eden en le cataloguant d’”artiste de cirque”. Eden adorait séduire le public, mais toujours avec pour objectif de gagner et de remporter des trophées. Son palmarès en est la meilleure illustration. Quinze trophées en club (même si ceux remportés au Real Madrid avaient un goût amer) et une médaille de bronze au Mondial 2018 avec les Diables : ce ne sont pas des stats d’un joueur de freestyle.

On présumait depuis plusieurs mois qu’Eden ne rejouerait plus jamais au football. Mais la lecture de son message d’adieu sur Instagram a quand même fait froid dans le dos. Des génies comme lui, ils ne naissent pas tous les dix ans dans un petit pays comme le nôtre.

On ne peut que lui dire merci pour tous ces moments de pur plaisir qu’il nous a offerts. Et on ne peut que respecter sa décision d’avoir arrêté si tôt. Un jour, notre capitaine avouera peut-être qu’il en avait surtout marre de s’entraîner. Du moins, si on peut en croire le témoignage de son ex-coéquipier à Chelsea John Obi Mikel à la chaîne de radio Dubai Eye. “Il ne s’entraînait jamais. Il est le joueur le plus paresseux que j’ai rencontré dans ma vie. Il ne bougeait pas à l’entraînement et attendait qu’on lui donne le ballon. Il faisait n’importe quoi. Mais le week-end, il était au rendez-vous. Il était toujours l’homme du match.”