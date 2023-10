Alcoolique, toxico, détenu, pisciniste, acteur porno... : la retraite des footballeurs pros est parfois loin d'être dorée

À 32 ans, celui qui a été titanesque à la Coupe du Monde 2018 peut désormais s’adonner à ce qu’il apprécie sans doute le plus : prendre du plaisir avec sa famille. À moins qu’il ne décide de se reconvertir comme des milliers d’autres avant lui. Avec plus ou moins de réussite.

Les reconversions foirées

George Best n’a jamais vu la mer

Georges Best ne saura jamais se départir de son alcoolisme, qui aura raison de lui à l'âge de 59 ans. ©BELGAIMAGE

Après avoir été sous le feu des projecteurs durant de nombreuses années, certains n’ont pas supporté d’être plongé dans l’ombre des télévisions. À commencer, sans doute, par le plus célèbre d’entre eux : souvent cité dans le classement des meilleurs joueurs de tous les temps, George Best a connu une véritable descente aux enfers après sa fin de carrière. Tombé dans l’alcoolisme alors qu’il jouait encore à Manchester United, il n’en sortira jamais. Il sera notamment condamné à la prison pour conduite en été d’ivresse et agression envers un policier, en 1984. Élu sportif britannique du siècle en 1995, il décédera en 2005, à 59 ans seulement, d’une infection pulmonaire favorisée par son alcoolisme. Sur son cercueil, une couronne de fleurs sur laquelle étaient inscrits les mots “Maradona good, Pelé better, George best”. Et une phrase qu’il aura prononcée restera gravée dans bien des mémoires : “J’avais une maison au bord de la mer mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n’ai jamais vu la mer.”

Paul Gascoigne, Gazza maudit

Joueur au talent indéniable, Paul Gascoigne, ici aux prises avc Franky Van Der Elst, connaîtra une après carrière pleine de déboires.

Longtemps considéré comme l’un des joueurs anglais les plus talentueux de sa génération, Paul Gascoigne sombrera dans l’alcoolisme après sa carrière et sera hospitalisé à plusieurs reprises pour toxicomanie. L’ancienne icône de Newcastle, Tottenham ou des Glasgow Rangers s’est à plusieurs reprises retrouvé en Une des tabloïds anglais, notamment pour des faits de violences physique envers sa compagne, dont il divorcera après six ans de vie commune.

Maradona a franchi la ligne blanche

Souvent considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde avec Pelé, Messi ou Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona aura eu une après-carrière à l’image de sa vie professionnelle : tumultueuse. Après sa retraite footballistique auprès du club des Boca Juniors, El Pibe de Oro sombrera dans la drogue, qui lui avait déjà valu une exclusion retentissante de la Coupe du Monde 1994. Il connaîtra d’ailleurs d’importants problèmes de santé en raison de sa dépendance aux stupéfiants, notamment la cocaïne. Hospitalisé en moyenne une fois tous les deux ans, il décédera, à 60 ans, des suites d’un arrêt cardiaque en novembre 2020, créant une véritable onde de choc dans tout le monde du football.

Ronaldinho, le sans-papier

Ronaldinho a connu la prison dans son après-carrière, pour une raison de faux papiers. ©AP

Le prodige brésilien, qui avait fait la joie des supporters de Barcelone ou de l’AC Milan, a tiré sa révérence footballistique en 2016. Depuis, il est notamment passé par la case prison en 2020 pour faux et usages de faux dont l’origine remonte à 2015. Après avoir fait construire une plate-forme de pêche en toute illégalité à Porto Alegre, au Brésil, il est condamné à une amende d’1,36 million d’euros. Mais la justice constate qu’il a vidé ses comptes et lui fait retirer son passeport en 2019. Il est arrêté quelques mois plus tard, au Paraguay pour avoir présenté un faux passeport pour pouvoir entrer sur le territoire paraguayen. Toute star mondiale du football qu’il est, il passera plus de 5 mois en prison avant d’être finalement relâché. Il semble avoir repris sa vie en main depuis.

Tony Vairelles, le franc-tireur

Tony Vairelles, alors sous le maillot lensois, jubile après avoir marqué le 1er but face à Marseille, en 1999. ©Olivier Morin

Moins connu internationalement, Tony Vairelles aura connu une vie footballistique relativement riche. Principalement en France, du côté de Nancy, Lens et Lyon. Fier de huit sélections en équipe de France, dans l’après Aimé Jaquet, il prendra sa retraite en 2011, date à laquelle il sera mis en examen pour tentative d’assassinat après une fusillade à la sortie d’une discothèque. Incarcéré durant cinq mois, l’homme qui arborait une coupe mulet à faire pâlir McGyver sortira de prison, sous contrôle judiciaire en 2012. Avant d’être finalement condamné, en juillet dernier, à trois ans de prison, dont 18 mois fermes.

Gilbert Bodart, braquage à la belge

Vottem : Gilbert Bodart , ancien joueur de foot au Standard de Liège ©MICHELTONNEAU

En Belgique aussi, certains footballeurs professionnels ont raté leur après carrière. C’est le cas notamment de Gilbert Bodart. L’ancien gardien du Standard et des Diables Rouges, en proie à des problèmes financiers, franchira le rubicon en 2008 en participant à un trafic de fausse monnaie et une participation au braquage des Grottes de Han, où il travaillait. Il sera finalement condamné, en 2012, à 3,5 ans de prison avec sursis pour le braquage. Plus tard, il aurait menacé Eric Gerets, nouveau compagnon de son ex-femme.

Les reconversions réussies

Philippe Albert l’avait dit, bordel

Titulaire indiscutable des Diables Rouges en 94, Philippe Albert s'et reconverti en consultant pour la RTBF, après quelques années en tant que magasinier. ©REPORTERS

Ancien joueur de Charleroi, Malines, Anderlecht, Newcastle et Fulham, Philippe Albert était considéré comme un défenseur rugueux, capable de tacles assassins comme d’éclairs de génies comme lors d’un lob magistral contre Manchester United. Après sa retraite en 2000, il se distanciera totalement du monde du football et deviendra magasinier dans une grande surface. Depuis 2011 toutefois, il est revenu à ses premières amours, en tant que consultant sportif, notamment dans la Tribune, l’émission décortiquant l’actualité footballistique sur la RTBF. Dans le cœur des supporters, il restera, pour les plus jeunes, l’auteur du fameux “Je l’ai dit bordel !” lors de la remontada des Diables face au Japon à la coupe du monde 2018, et, pour les plus âgés, l’auteur d’un but capital contre les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde 1994 aux USA.

David Beckham vit son rêve américain

David Beckham a fondé sa propre franchise en championnat de football américain. Et est désormais le président d'un certain Lionel Messi. ©Instagram (@davidbeckham)

Âgé d’aujourd’hui 48 ans, David Beckham est l’exemple type d’une reconversion réussie. Ancien joueur de Manchester United – lors d’un match duquel il rencontrera sa future femme Victoria Adams -, du Real Madrid, de l’AC Milan et du PSG, le milieu anglais au pied droit de génie a pris sa retraite sportive en 2013. Il créera, en 2018, le club de l’Inter Miami, aux USA, qui emploie désormais un certain Lionel Messi. Mannequin à ses heures perdues, il s’implique beaucoup dans les associations de défense de l’enfance. Et n’entend pas user de son statut pour obtenir des privilèges : lors du décès de la Reine Elizabeth II, il attendra patiemment, durant de longues heures, pour pouvoir se recueillir devant le cercueil de la reine défunte, refusant de passer devant les milliers d’autres Britanniques dans la file.

Eric Cantona n’est pas acteur, il est Cantona

L’enfant terrible du football français, aussi célèbre pour ses dribbles assassins que pour ses frasques – Il sera condamné en 1995 à deux semaines de prison pour avoir frappé un supporter adverse -, se reconvertira, non sans un certain succès, dans le beach-soccer. Puis dans le cinéma. L’homme aux punchlines énigmatiques – “Quand les mouettes suivent un chalutier, c’est qu’elles pensent qu’on va leur jeter des sardines” -, jouera dans une petite trentaine de longs-métrages depuis la fin de sa carrière. Avec une prestation remarquée dans Looking for Eric de Ken Loach, où il joue son propre rôle et tiendra l’une de ses répliques les plus célèbres dans un anglais au for accent français : “I am not a man, I am Cantona.” Cela ne l’empêchera pas de rester la “grande gueule” qu’il aura toujours été. Il sera par exemple poursuivi en diffamation par le sélectionneur français Didier Deschamps, pour avoir insinué que si Artem Ben Arfa et Karim Benzema n’étaient pas sélectionnés en équipe de France, c’était parce qu’ils avaient une origine maghrébine. Une plainte finalement déclarée nulle par le tribunal.

Zidane, qui signe d’un Z à la pointe de son pied

Si Zidane a remporté de nombreux trophées en tant que joueur, c'est le cas aussi en tant qu'entraîneur. ©2023 Getty Images

Perçu comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Zinedine Zidane, qui a offert sa première coupe du monde à la France en 1998, connaîtra une reconversion plutôt réussie en tant qu’entraîneur. Remportant notamment deux championnats d’Espagne avec le Real Madrid et, surtout, trois Ligues des Champions consécutives avec le Club Madrilène.

Les reconversions insolites

Stéphane Guivarc’h, une reconversion qui fait plouf

Son nom ne dira sans doute rien aux plus jeunes mais Stéphane Guivarc’h fut l’un des artisans de la première victoire de l’équipe de France en Coupe du Monde. En 1998, il sera même aligné en tant que titulaire pour la victoire face au Brésil en finale. L’ancien joueur de Guingamp et Auxerre, entre autres, prendra sa retraite en 2002. Footballeur à une époque où les joueurs ne brassent pas encore les millions d’aujourd’hui, il se reconvertira en tant que commercial dans la vente de piscines…

Onur Kaya reste de glace

Onur Kaya, ancien footballeur, s'est reconverti en tant que glacier à Schaerbeek. ©JEAN LUC FLEMAL

: Ayant joué à Charleroi, Malines et Zulte, Onur Kaya a tiré sa révérence footballistique en 2022. Saoulé du football, il s’est reconverti en tant qu’entrepreneur. Et a notamment ouvert un glacier à Schaerbeek.

Georges Weah for President

Seul Africain lauréat du Ballon d'or (1995), George Weah est désormais le seul footballeur à avoir été élu à la présidence de son pays. ©AP2007

Attaquant de renom ayant remporté le Ballon d’Or en 1995, Georges Weah, ancien joueur du PSG et de Milan, s’est reconverti en politique après sa carrière. D’une manière plutôt réussie, il a été élu président du Libéria en 2018.

Jonathan De Falco s’envoie en l’air

Jonathan De Falco a raccorché les crampons après une grave blessure. Il tourne désormais dans des films pornos gays.

Né en 1984, Jonathan De Falco évoluait à Deinze, en deuxième division belge. Mais une grave blessure l’a contraint à arrêter sa carrière footballistique. Le joueur se reconvertira de manière plutôt insolite puisqu’il se lancera… dans le porno gay.