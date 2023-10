De la salle d’accouchement à Malines en passant par un retour avec le Danemark : Kasper Dolberg a connu une semaine folle

Le Danois, qui fête ses 26 ans le même jour, enfourche sa voiture et fonce à l’hôpital. “L’accouchement a eu lieu dans l’après-midi”, explique-t-il pour TV 2 Sport. “J’ai dormi à l’hôpital. En quelque sorte, je suis passé de la salle d’accouchement… au terrain puisque nous jouions contre Malines le samedi.” Un bonheur n’arrivant jamais seul, le numéro neuf marque pour célébrer la venue au monde… de ses jumelles. Une journée parfaite. “C’était un week-end mouvementé”, reprend-il en souriant. “Ce n’est pas quelque chose que je vais oublier de si tôt. C’était à la fois incroyable, génial et trépidant. J’ai essayé d’en profiter un maximum.”

Le retour avec le Danemark : “J’en profite”

Après la naissance de ses filles, la folie continue : Dolberg reçoit un appel de Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois. Plus repris depuis le Qatar, il est à nouveau sélectionné. De l’hôpital, en passant par le Lotto Park, il doit maintenant faire ses bagages pour rejoindre ses compatriotes !

On dit souvent que dans le football, tout va très vite. Difficile de dire le contraire lors de ce week-end de folie pour l’ancien avant-centre de l’Ajax. “J’étais très heureux… même s’il y avait beaucoup de détails pratiques à régler avec l’arrivée des filles. Une fois que tout était terminé, cela s’est très bien passé.” Pour lui, il s’agit d’un soulagement. La preuve, aussi, que ses choix ont payé. “Je me suis battu pour revenir avec le Danemark. Je l’espérais depuis un certain temps et ce sentiment est très agréable. C’est formidable qu’il m’ait appelé.” Le bougre est rarement expressif. Mais pour une fois, il a du mal à cacher sa joie. “Je suis très heureux et j’en profite.”

Dolberg : “Je me sens à l’aise au RSCA”

À Séville comme à Hoffenheim, Kasper Dolberg s’est troué. Avec un but en 22 rencontres, il a connu une année galère. Mais ces expériences manquées l’ont forgé. “Clairement, cette dernière année a été turbulente et compliquée. Je n’ai pas pris beaucoup de plaisir.” Affectif dans l’âme, il estime qu’il a besoin de beaucoup de confiance pour pouvoir performer. Ce qu’il n’a pas retrouvé en Allemagne, ni en Espagne.

“Les deux qui m’ont choisi ont été virés. Par après, j’ai senti que les suivants ne me donneraient aucune chance de jouer.” Pour lui, la plus grande déception reste Séville, car il sentait que le vent allait tourner. “Le premier entraîneur croyait en moi et je discutais beaucoup avec lui. Puis, lorsque je revenais à 100 %, il s’est fait licencier. Et un nouvel entraîneur est arrivé avec de nouvelles idées. Cela n’a pas marché.”

Une chose est certaine : Dolberg ne regrette pas d’avoir choisi Anderlecht. Sa carrière était à l’arrêt. Les Mauves et Blanc l’ont relancée. “Pour moi, le plus important était de retrouver la stabilité. Je voulais continuer à jouer au football, mais je devais tout remettre à zéro pour retrouver le plaisir.”

Avec cinq buts en neuf rencontres et un statut de titulaire indiscutable, l’homme né à Silkeborg revit. Et Brian Riemer ou Jesper Fredberg ne sont pas étrangers à ce regain de forme. “Je suis arrivé à un endroit où je me sens vraiment bien et où je me sens à l’aise. J’ai autour de moi des gens qui croient en moi et qui feront tout pour que je réussisse.”, assure-t-il pour évoquer son renouveau. “Le RSCA est un grand club avec beaucoup d’ambitions. Cela se sent dans l’ADN du club. Après quelques années difficiles, nous allons dans le bon sens. C’est un plaisir de faire partie de ce projet qui est très optimiste.”

Maintenant qu'il est père, Kasper Dolberg souhaite poursuivre sa carrière à Anderlecht pendant encore quelques années. Devenu indispensable sous Brian Riemer, il va devoir essayer de refaire son trou en sélection. Même si la concurrence s'est accrue avec la venue du phénomène Hojlund qui l'a parfaitement remplacé durant son absence.