Doku peut prendre la place de chouchou d’Hazard chez les Diables : “Les gens sont devenus très gentils avec moi”

Pour le grand public, Doku était né lors d’une défaite, celle contre l’Italie en quart de finale de l’Euro 2021. Il avait été le seul Diable à faire souffrir le futur vainqueur du tournoi, pendant qu’Hazard, blessé, regardait depuis la tribune de l’Allianz Arena à Munich. Et aujourd’hui, l’ancien Anderlechtois est le Belge le plus spectaculaire d’un effectif toujours orphelin de Kevin De Bruyne.

La presse autrichienne ne lui a pas posé de questions dans la fenêtre de tirs qui lui était attribuée pendant la conférence de presse mais Doku a pris une autre dimension en passant en Premier League cet été. À 21 ans, il est déjà un cadre pour Tedesco. “C’est vrai que j’ai évolué depuis mon arrivée à Manchester City”, a-t-il expliqué dans cette salle sans âme d’un stade Ernst Happel bientôt centenaire et qui fait son âge.

guillement "Si je fais tout au bon moment, je sais que je vais passer mon homme."

L’évolution a un nom : Pep Guardiola. “Et pourtant, ce n’est pas simple de s’imposer tout de suite quand tu arrives dans un grand club mais Jérémy est déjà important à Manchester”, a complimenté Tedesco. “Le coach Guardiola m’aide sur les détails, raconte le joueur. Pour que je sois dans la meilleure position possible sur le terrain et que je puisse m’isoler en un contre un.”

Des situations de un contre un où Doku devient, à lui seul, un créateur de contenu pour alimenter les vidéos “skills + Premier League” sur YouTube. Au point de faire dire à son ancien équipier rennais Arthur Theate qu’il était “inarrêtable”. “Je ne savais pas qu’Arthur avait dit ça. Je dirais plus que c’est très difficile de m’arrêter. Tout dépend du défenseur et de la façon dont il m’a étudié. Mais je sais que si je fais tout au bon moment dans mes mouvements, je vais passer.”

Une autre façon de dire qu’il est inarrêtable. Ou qu’il en a la possibilité en tout cas. “Est-ce que je suis le meilleur dribbleur du monde ? Il y a d’autres bons dribbleurs. Moi, je le fais à ma manière. Comment savoir qui est le plus fort ? Il faudrait amener les stats mais, pour être honnête, je m’en fous si quelqu’un est plus fort que moi. J’essaie juste d’être important en club et en équipe nationale.”

Plus aucune blessure depuis le mois de mars

Les 2000 supporters belges attendus à Vienne ce vendredi (dans un stade sold out, 48 000 spectateurs) risquent encore de vibrer un peu plus fort quand Doku aura le ballon. Comme c’était le cas en septembre contre l’Estonie. Et comme c’était le cas avec Hazard dans un passé pas encore si vieux. “Prendre la place de chouchou d’Eden ? Ouf, c’est difficile ça (rires). Mais je sens que les gens sont devenus très gentils avec moi. Ils m’aiment bien. J’ai envie de leur montrer de quoi je suis capable.”

Une envie qui a souvent été freinée par des blessures ces dernières années, déjà quand il était à Anderlecht. On sent que le sujet est sensible pour Doku. “Je ne m’entraîne pas différemment d’avant mais je n’ai plus été blessé depuis le mois de mars. J’ai toujours fait attention pour prévenir les bobos mais je sais que mon profil me rend plus vulnérable. J’ai pris de l’expérience et je sens mieux mon corps.”

Un enchaînement qui l’aide aussi à rentrer dans le cœur des supporters. Sauf pépin, Doku devrait aligner sa sixième cap de suite ce vendredi à Vienne et lundi au Heysel contre la Suède. Ce qui ne lui est encore jamais arrivé dans sa carrière internationale. On comprend vite que ce n’est encore qu’un début dans sa tête. “Je veux prouver à tout le monde que je mérite d’être ici. Il y a plus de pression sur moi après mon transfert à City mais c’est la bonne pression. Je suis dans une des meilleures équipes du monde aujourd’hui.”

Le tout balancé sans stress et avec le sourire aux journalistes. En fermant les yeux, on aurait pu entendre Eden Hazard.