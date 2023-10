Voici les futures pépites au poste de défenseur latéral chez les Diables rouges !

À droite

En septembre, Tedesco avait convoqué Hugo Siquet (21 ans), en progrès au Cercle Bruges mais qui ne représente clairement pas (encore ?) une valeur sûre au niveau international.

Certains s’interrogent aussi sur le peu de crédit accordé à Thomas Foket, indiscutable au Stade de Reims mais qui a déjà 29 ans, et à Alessio Castro-Montes (Union SG, 26 ans) qui présente l’avantage de disposer d’un minimum d’expérience européenne.

Et derrière ? Ignace Van der Brempt (21 ans, prêté par Salzbourg à Hambourg) doit encore faire ses preuves et il est actuellement avec les Espoirs.

Si on part du principe que Tedesco maintiendra une défense à quatre, d’autres jeunes pourraient avoir une carte à jouer dans le futur. On pense à Kyrianni Sabbe (18 ans) qui a déjà participé à 13 rencontres avec le Club Bruges cette saison. Ou au déterminé Richie Sagrado (19 ans) dont l’évolution à OHL est impressionnante et qui parvient à combler ses lacunes techniques par une vitesse vertigineuse.

Siquet est une alternative à droite. ©PDV

À gauche

Pour l’instant, c’est Theate qui joue. Avec Deman comme doublure.

Maxim De Cuyper (22 ans) a longtemps été considéré comme un prétendant mais il semble avoir reculé dans l’esprit de Tedesco.

Dans les catégories inférieures, le réservoir n’est pas franchement fourni même si quelques profils émergents retiennent l’attention.

On pense à Vincent Burlet (18 ans) dont les échos qui remontent du Losc sont plutôt positifs. Ou au Carolo Roméo Monticelli (18 ans depuis une semaine) même si on peut se demander s’il n’est pas, à terme, plutôt un central gauche.

Enfin, il faudra suivre attentivement la progression et l’implication de Joyeux Masanka Bungi (né en 2007 !), formé à Genk et qui évolue depuis cette saison avec les U17 de Leipzig.