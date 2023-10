Cet ex-gardien d’Anderlecht est une légende en Autriche : "Je devais choisir entre perdre une jambe ou mourir"

Koncilia au Mondial 1982, après sa mésaventure à Anderlecht. ©Icon Sport

Son sourire est toujours aussi radieux que lorsque nous l’avions croisé pendant l’Euro 2008 à Vienne. Mais sa vie, elle, a pris une tournure effroyable. “Depuis 2021, je suis aveugle d’un œil et je ne vois que 60 % de l’autre œil, à cause d’une opération à l’artère carotide qui était entièrement bouchée. Ils doivent avoir touché quelque chose derrière mon œil. J’ai été à l’hôpital en Suisse et à Vienne et je veux aller me faire opérer aux États-Unis, mais personne ne peut m’aider. Je ne peux plus rouler en voiture. Mais dans la vie, je me débrouille.”

guillement "J'ai encore handicap 8 au golf. Mon fils de 15 ans a handicap 3. Il frappe à 300 mètres. Il peut devenir pro."

Nouvelle tuile, l’année suivante. “J’avais une simple plaie au gros orteil. Comme je suis diabétique, la plaie ne guérissait pas. On a coupé un morceau de mon gros orteil, puis un deuxième morceau. Le 21 décembre, trois médecins ont constaté que j’avais développé un sepsis. J’avais un empoisonnement du sang. Mon pied était vert (NdlR : Il nous montre des photos horribles sur son téléphone). La douleur était intenable. Ils m’ont laissé le choix : soit je perdais ma jambe, soit je mourrais. J’ai appelé ma femme (NdlR : Jasmin, qui a 49 ans), et je lui ai présenté le dilemme. On n’a pas hésité. Ils sont allés chercher un chirurgien externe. L’amputation a duré deux à trois heures. Après neuf semaines à l’hôpital, j’ai pu rentrer chez moi.”

Koncilia avec son fils Esteban, un grand talent de golf. ©DR

Koncilia boite légèrement, mais se débrouille bien. “Je joue même encore au golf ! Avant, j’avais un handicap 4. Maintenant, malgré ma double invalidité, j’ai encore un handicap 8. Je n’ai pas le choix. Je ne peux pas être ridicule en allant jouer avec mon fils de 15 ans, Esteban. C’est un talent pur. Il a un handicap 3. Il frappe la balle à 280 et même 300 mètres. C’est comme les professionnels. Oui, il peut devenir pro. Il joue depuis ses trois ans. Il regarde tous les tournois à la télé. Il faudra surtout qu’il tienne bon mentalement. Je me souviens d’une défaite 7-0 en équipe nationale d’Autriche contre l’Angleterre, en 1973. On aurait pu baisser les bras, mais on est devenu une excellente équipe. Aussi bien au Mondial 1978 que 1982, on s’est qualifié pour le deuxième tour.”

Nous voilà arrivés à l’actualité du jour : le match entre l’Autriche et la Belgique. Plus encore qu’avant son opération, Koncilia a le temps de suivre le football à la télé. “Surtout la Bundesliga et la Premier League, et un petit peu le championnat autrichien.”

Ayant joué deux Coupes du monde et 532 matchs en club, il a un des avis les plus respectés dans le football autrichien. La première place partagée de l’Autriche dans la poule de la Belgique le surprend. “Je ne pensais jamais que nous aurions ramené un point de Bruxelles, mais votre deuxième mi-temps était mauvaise. Ce vendredi, je m’attends à nouveau à une victoire belge. Vous perdez 30 % de vos capacités sans Kevin De Bruyne. Je préfère Kevin à Eden Hazard. Mais nous sommes encore plus déforcés sans Alaba, Arnautovic, Posh et Trauner. Je n’aime pas Arnautovic, c’est un fou. Mais je dois reconnaître qu’il est incroyable.”

Koncilia doit réfléchir quand nous lui demandons qui sont les meilleurs Autrichiens, en l’absence des quatre blessés. “Moi, j’aime bien Laimer du Bayern Munich. Et Schlager de Leipzig. Michael Gregoritsch de Fribourg est un bon attaquant – il a marqué cinq buts lors des six matchs en équipe nationale – mais ce n’est pas un buteur du niveau de Lukaku. Et Lukaku, lui, n’est pas du niveau de Haaland. J’allais souvent voir le Red Bull Salzburg – c’est à une heure de route de Bad Ischl. Je savais qu’il n’allait rester qu’une saison. Le Bayern a commis une erreur en le laissant aller à Dortmund, pour ne pas qu’il soit en concurrence avec Lewandowski.”

guillement "Oui, j'ai donné un coup de boule au papa de Michael Gregoristch, l'attaquant de l'Autriche. Quelle bêtise."

En évoquant l’attaquant Michael Gregoritsch forfait ce vendredi soir, Koncilia pense spontanément à son papa Werner Gregoritsch, qui était footballeur à son époque. “Je lui ai donné un coup de boule qui m’a valu 6 mois de suspension et une amende de 14 500 euros. En s’échauffant derrière mon but pendant un Austria Vienne – Graz AK, il m’avait lancé des insultes du genre : 'Vieux schnock, on va te mettre trois buts'. Finalement, on avait gagné 1-0 et j’étais allé le trouver après le match (rires). J’ai fait une bêtise et je l’ai payée. Et entre-temps, on s’est réconciliés.”

Gregoristch est un des seuls compatriotes à avoir osé se moquer de Koncilia, un monument en Autriche. En 1979, Koncilia a d’ailleurs été repris dans la sélection mondiale qui devait affronter en match de gala l’Argentine, championne du monde. Le match avait lieu à Buenos Aires. “J’étais réserviste à Anderlecht, à cette période (rires). Parmi les autres sélectionnés, il y avait des stars mondiales comme Rossi, Tardelli, Krol, Tahamata, Boniek, Kaltz, Platini et Zico. On a gagné 1-2 devant 100 000 personnes. Maradona avait joué la première mi-temps. Je n’ai plus jamais vu jouer quelqu’un comme le Brésilien Zico ce jour-là. Et Platini… On avait eu une semaine d’entraînement à Madrid. Platini m’avait mis des coups francs comme s’il tirait de penaltys.”

À cette époque, l’Autriche de Koncilia, Krankl et Pezzey faisait peur à n’importe quelle nation. Elle a battu l’Espagne, la Suède et l’Allemagne au Mondial 1978. Koncilia : “L’Autriche actuelle va à nouveau se qualifier pour l’Euro – la Suède est terriblement faible – mais ce qui manque à cette génération, est une qualification pour la Coupe du monde. Vous savez qu’on n’a plus été à un Mondial depuis 1998 en France ?”