D’homme de l’ombre à titulaire chez les Diables rouges, Wout Faes se confie : “Tedesco me demande d’être plus dur au duel”

Êtes-vous prêt à enchaîner plus de 60 matchs cette saison ?

“Je n’ai pas encore sorti la calculatrice, mais ça risque d’être costaud (rires). Je n’ai jamais connu un championnat aussi dense. Il faut y ajouter deux coupes et les Diables rouges en plus. En vérité, ce n’est pas dérangeant car on préfère tous les matchs aux entraînements.”

Vous n’avez pas peur d’une surcharge et de finir avec des blessures ?

(il tâte le bureau) “Je vais toucher du bois, mais, pour l’instant, j’ai été épargné par les blessures. J’accuse bien le coup lorsqu’on enchaîne les matchs et puis je me repose vraiment bien et je fais la sieste tous les après-midi (rires).”

Au niveau du style de jeu, remarquez-vous de grands changements par rapport à la Premier League ?

“C’est une nouvelle expérience pour moi. Nous jouons un football différent de ce que j’ai connu. Notre coach Enzo Maresca a travaillé avec Pep Guardiola donc on le sent inspiré par ce type de football. Forcément, nous sommes l’équipe à battre. C’est un grand changement par rapport à la saison passée lors de laquelle nous étions l’équipe qui défendait plus.”

guillement Cette saison, j'ai un rôle plus proche que ce que je vis avec les Diables.

Pour votre développement, c’est plus intéressant de jouer un football dominant…

“Oui et je n’ai pas moins de travail qu’avant. Il est juste différent. Je dois rester vigilant, ne pas m’endormir quand on a de longues phases de possessions. Je joue plus haut donc il y a beaucoup plus d’espace à gérer dans mon dos. J’ai un rôle plus proche de ce que je vis avec les Diables rouges. Mon nouveau coach à Leicester demande de beaucoup plus porter le ballon, d’aller apporter le surnombre. Il met fort l’accent sur l’anticipation de la perte de balle.”

Est-ce particulier pour vous de jouer pour la première fois pour le titre ?

“Oui, je n’ai jamais eu cette chance. Je découvre à quel point c’est amusant de monter sur la pelouse en sachant que tu vas avoir le ballon et qu’à la fin tu gagnes souvent. Je ne vais pas encore parler de titre, même si c’est l’objectif, car la route est encore très longue.”

C’est cette perspective qui vous a poussé à rester cet été ?

“Cela et le fait qu’il me reste quatre ans de contrat donc partir n’était pas facile. J’ai préféré me dire que je me donnais à fond ici plutôt que de forcer un départ. Et ça paie en ce moment.”

guillement Tottenham m'a sondé mais l'offre la plus marquante était celle de Galatasaray.

Vous avez été cité à Tottenham. Étiez-vous proche d’un départ ?

“Pas vraiment, non. J’ai juste été sondé. J’avais demandé à mon agent, Bob Claes, de ne pas me déranger s’il n’y avait pas quelque chose de très concret. Il y a eu peu d’offres. La plus marquante était celle de Galatasaray.”

Avez-vous parlé de votre décision de rester en Championship à Domenico Tedesco ?

“ll m’avait dit en juin que même si je jouais en D2, il allait regarder mes matchs et me juger objectivement. Il sait que j’ai le niveau pour la Premier League et qu’il s’agit juste de circonstances particulières. Et il a respecté ce qu’il a dit car il m’a rappelé à chaque fois.”

Cela a dû vous soulager au moment de poser un choix…

“Oui, cela aurait été autre chose s’il m’avait dit qu’en D2 je pouvais faire une croix sur les Diables…”

Savez-vous que vous êtes le seul joueur à avoir 100 % de temps de jeu sous Domenico Tedesco ?

“Oui, on me l’a dit au dernier rassemblement. J’espère que ça continuera (sourire).”

guillement Je sors gagnant de l'arrivée de Tedesco, mais je ne suis pas le seul.

Cela doit surtout vous changer la vie après avoir été appelé régulièrement depuis bientôt deux ans et n’avoir joué que cinq minutes lors d’une victoire largement acquise (6-1) contre la Pologne. Vous considérez-vous comme le grand gagnant de l’arrivée du nouveau sélectionneur ?

(Il fait de grands gestes avec les mains) “Je suis passé d’un côté à l’autre (rires). Si on considère la différence entre ma situation sous Roberto Martinez et ce que je vis maintenant, j’en sors gagnant, c’est clair. Mais Tedesco a changé tellement de choses que je ne suis pas le seul à en profiter.”

Avez-vous une relation forte avec le sélectionneur ?

“Oui, j’aime beaucoup son côté direct. Il n’aime pas quelque chose, il le dit. Il va à fond dans le détail. Imaginons que nous travaillons la sortie de défense et il voit que je choisis la solution de facilité et pas la vraie opportunité, il va te le dire directement. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Il est aussi très franc dans son analyse d’après-match. La rencontre est à peine terminée qu’il dit directement ce qu’il a aimé et ce qu’on doit corriger. Puis, il veut jouer un football attrayant et offensif avec des défenseurs placés très haut sur le terrain. J’aime ce qu’il propose.”

guillement Tedesco n'est pas moins people manager que Martinez.

Est-ce l’entraîneur qu’il fallait pour la nouvelle génération ?

“On le pense moins people manager que Martinez, mais ce n’est pas le cas. Il parle beaucoup avec nous. Pour le moment, il fait ce qu’on attendait de lui. Personnellement, je me sens plus en confiance depuis qu’il est là mais c’est lié à mon nouveau statut. Avant, on me calculait comme un remplaçant.”

Pouvez-vous expliquer ce changement de perception ?

“Mes équipiers sont restés les mêmes, mais j’ai l’impression que le staff me porte plus d’attention. C’est logique car je suis sur le terrain en match alors que sous Martinez ce n’était jamais le cas. Et je n’arrive plus en me disant : ‘Est-ce que je viens pour être sur le banc ou en tribune ?’”

guillement Sous Martinez, j'ai souvent été frustré, mais je suis resté calme.

Cela vous frustrait de venir pour rien…

“Ça devenait un peu long à la fin. Je ne commençais pas à dire que je devais jouer mais j’enchaînais à la sélection, je frappais à la porte de l’équipe mais je restais sans réponse. Je ne vais pas mentir : j’ai souvent été frustré. Je me dis que je suis peut-être récompensé pour mon calme et ma patience.”

Avez-vous reçu une explication de la raison qui poussait Martinez à ne pas vous aligner ?

“Il avait un groupe formé depuis un moment déjà. Il avait ses joueurs, son effectif et j’arrivais à la fin du cycle. Je n’ai jamais eu de souci avec lui, j’ai appris des choses à son contact mais il avait d’autres idées et d’autres repères dans son équipe.”

Vous dites que vous êtes arrivé en fin de cycle et à la fois, à 25 ans, vous n’êtes pas non plus un membre de la nouvelle génération. Où vous situez-vous ?

“Je m’entends bien avec tout le monde, hein (rires). Ce n’est pas comme s’il y avait deux clans : les anciens et les jeunes.”

Qu’attend Domenico Tedesco de ses défenseurs centraux ?

“Il n’y a pas de grosse différence entre ce qu’il demande à Jan (Vertonghen) ou à moi. Il veut, par exemple, nous voir progresser avec le ballon. Jan a une facilité à changer d’aile via une longue passe, mais nous nous partageons les tâches. On doit beaucoup parler et guider le reste de l’équipe.”

On se permet d’être un peu dur : ne devez-vous pas en faire davantage, notamment en possession de balle, que ce que vous avez montré lors des derniers rassemblements ?

“C’est vrai mais je ne suis là que depuis six matchs. Et donc je fais des choses plus simples pour me mettre dans le rythme et prendre mes habitudes. À Leicester, j’utilise beaucoup plus mes qualités de passes longues. C’est une arme que j’utiliserai davantage avec le temps. Je dois trouver le juste équilibre entre maîtrise et prise de risque. Mon poste nécessite d’avoir une certaine sobriété.”

Face à l’Estonie, vous avez été secoué par votre adversaire sur une balle haute et cela a engendré une occasion pour les Estoniens. Devez-vous être encore plus dur dans les situations d’un contre un ?

“Déjà, il y avait clairement faute (rires). C’était un drôle de match où ils n’avaient pas le ballon puis il y a eu ce dégagement qui n’avait aucun but… J’apprends à gérer ce genre de situation avec Leicester car j’y suis souvent confronté. Je dois encore être plus agressif dans les duels. Le sélectionneur me l’a dit après le dernier rassemblement.”

Pensez-vous pouvoir incarner la défense du futur avec Zeno Debast et Ameen Al Dakhil ?

“Je suis à l’aise dans ce rôle. J’ai joué assez de matchs pour mon âge pour répondre aux attentes. Il y a peu de jeunes défenseurs centraux dans le groupe et on sent que le sélectionneur veut nous faire évoluer ensemble.”

Certains médias ont réclamé le retour de Toby Alderweireld chez les Diables. Cela vous a-t-il touché ?

“Non, vraiment pas. J’ai vu des trucs passer à ce sujet, mais j’essaie de ne pas trop lire ce genre de choses. Si je commence à penser à cela, je vais perdre beaucoup de temps (rires).”

guillement Si je me compare à Kompany, Vermaelen et Alderweireld, je n'irai nulle part.

Passer après Kompany, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, c’est un héritage lourd à porter pour les jeunes défenseurs belges…

“Si je commence à me comparer à eux, je n’irai nulle part. La Belgique a eu la chance d’avoir ces joueurs qui appartiennent au top mondial. À moi de tenter de me rapprocher le plus possible de leur niveau.”

La nouvelle génération sait que les attentes sont grandes et vous réclamez tous du temps en disant que la Belgique ne fera pas de miracle à court terme. Est-ce un discours calculé ?

“Non, pas vraiment. L’Euro sera le premier tournoi de la nouvelle équipe et un premier gros test. On verra bien ce que ça donne mais je ne vois pas pourquoi on devrait paniquer. Les joueurs sont dans de grands championnats, jouent la Ligue des champions. Les qualités sont là. Pourquoi ne pas faire quelque chose de beau à l’Euro. Mais laissez-nous d’abord assurer notre qualification.”