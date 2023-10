Cristiano Ronaldo est le footballeur le mieux payé de la planète, Kevin De Bruyne dans le top 10

C’est le transfert du Portugais à Al-Nassr et le salaire astronomique qui y est lié qui lui permet de redevenir le footballeur le mieux payé de la planète.

Et l’ensemble du podium de ce classement très spécial est composé de joueurs n’évoluant pas en Europe. Ainsi, derrière Ronaldo, on retrouve Lionel Messi (Inter Miami) qui gagne 128 millions € par an et Neymar (Al-Hilal) avec 107 millions € par an de revenus.

En tête de ce classement l’année dernière, Kylian Mbappé (PSG) figure à la 4e place avec un revenu estimé à 105 millions € par an. Derrière Ronaldo et Neymar, on retrouve deux autres joueurs de Saudi Pro League dans le top 10 : Karim Benzema et Sadio Mané.

Dans ce "club" très select des footballeurs les mieux payés de la planète, on retrouve un Belge : Kevin De Bruyne à la neuvième place.

Le top 10 des footballeurs les mieux payés en 2023 par Forbes :

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 247 millions € par an

2. Lionel Messi (Inter Miami) - 128 millions € par an

3. Neymar (Al-Hilal) - 107 millions € par an

4. Kylian Mbappé (PSG) - 105 millions € par an

5. Karim Benzema (Al-Ittihad) - 101 millions € par an

6. Erling Haaland (Manchester City) - 55 millions € par an

7. Mohamed Salah (Liverpool) - 50 millions € par an

8. Sadio Mané (Al-Nassr) - 49 millions € par an

9. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 37 millions € par an

10. Harry Kane (Bayern Munich) - 34 millions € par an