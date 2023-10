Tedesco répond aux critiques : “On ne pouvait être aussi naïf qu’à Bruxelles”

Pourquoi ce système en début de match ?

”On a décidé de commencer en 4-4-2 pour avoir exactement le même système que l’Autriche. On ne pouvait pas jouer comme à l’aller à Bruxelles (1-1), cela aurait été trop naïf. Notre but était d’être patient et compact au milieu. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. On a raté quelques occasions qui auraient pu rendre le match différent. On aurait aussi dû plus presser les deux défenseurs centraux autrichiens.”

Pourquoi une tactique à la Martinez après le repos ?

”C’était quelque chose de préparé. On savait qu’on passerait sans doute en 3-4-3 en deuxième mi-temps. C’était préparé. Pas avec les joueurs à l’entraînement mais avec le staff. C’est un gros changement mais il faut savoir faire preuve de flexibilité. Nos ailiers pressaient négativement en première période, il fallait modifier quelque chose.”

Pourquoi l’équipe a souffert jusqu’au bout en menant 0-3 ?

"À 0-3, j'ai dit à mon staff que ce n’était pas fini. C’était vraiment mon sentiment, notamment parce que nos médians étaient avertis. Sur le 1-3, on perd un ballon qu’on ne doit pas perdre et qui aurait même dû nous conduire au 0-4. Je tiens aussi à tirer mon chapeau au stade de Vienne. Les supporters ont mis une ambiance fantastique et ils n’ont jamais arrêté d’y croire. Ce fut un vrai soutien pour l’équipe autrichienne.”

Que faut-il travailler en vue de l’Euro ?

”La première chose que je veux, c’est de battre la Suède lundi (sourire). On est sur la bonne voie sur beaucoup de points. On est une équipe jeune, parfois très jeune sur certains points. Mais on progresse. On doit quand même s’améliorer dans plusieurs domaines. Le pressing par exemple. On n’a pas toujours beaucoup de temps en équipe nationale mais on va bien préparer l’Euro.”