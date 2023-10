Diables rouges : pour Tedesco, ce n’est pas encore l’heure des tests

Et il n’a pas fallu deux relances pour qu’il assure qu’il n’y aurait pas de test à attendre contre la Suède. En novembre ? “On n’est pas là pour offrir des cadeaux, on n’a pas de temps à perdre”, a-t-il d’abord répondu, avant d’ouvrir timidement la porte : “Il pourrait y avoir des nouveaux joueurs (pour le rassemblement de novembre). C’est possible, mais pas certain.”

Ce qui est certain, en revanche, c’est que Tedesco n’a pas peur d’essayer, en début puis en cours de match. Depuis sa prise en mains de la sélection, il avait opté le plus souvent pour un système en 4-2-3-1. C'était sa base de travail et il l’avait sans doute imaginée avec Kevin De Bruyne en chef d’orchestre. L’absence du capitaine des Diables, qui n’a disputé que les deux premières rencontres de mars et ne reviendra qu’en mars prochain en sélection, au mieux, pour fêter sa centième cap, a créé un vide que Tedesco essaie de combler.

guillement On a les joueurs pour s'adapter à toutes les situations.

Dans la quête d’une autre formule qui peut apporter des résultats intéressants, il avait opté pour le 4-4-2 en Autriche, avec le duo Openda-Lukaku devant. Cela n’a pas été une réussite, et Openda en a payé le prix. Mais Tedesco l’a rassuré publiquement – “bien sûr qu’il aura encore sa chance”. Le 4-4-2 sera-t-il, lui, revu ? C’est une autre question, et si cela pourrait être utilisé en cours de match, comme contre l’Autriche en juin, il n’est pas certain que la Belgique commencera prochainement avec ce dispositif.

Contre la Suède, Domenico Tedesco pourrait revenir à son système de base, le 4-2-3-1, mais il reste toujours cette interrogation : en l’absence de De Bruyne, qui peut occuper le poste de soutien de Lukaku ? Trossard est blessé, Carrasco n’a pas été performant quand il a été amené à jouer à ce poste-là. De Ketelaere pourrait le prendre en charge. Mais puisque l’idée n’est pas de faire des tests, il est raisonnable de penser que Carrasco sera à nouveau lancé.

Lors de chacun de ses rassemblements, Tedesco travaille deux ou trois thèmes. En septembre, c’était la possession ; en octobre, c’est le travail défensif. “On se prépare en fonction de l’adversaire, a expliqué le sélectionneur. Et parfois on doit s’adapter. J’aime cette flexibilité, et on a les joueurs pour s’adapter à toutes les situations.”

La flexibilité était la réussite de Roberto Martinez, au début de son mandat, avant de devenir trop lisible. Tedesco est un technicien qui aime explorer d’autres pistes, et toute sa réussite résidera dans le bon équilibre à trouver entre habitudes et innovations. Trop innover peut aussi avoir des inconvénients. Cela n’a pas prêté à conséquence en Autriche, même si le sélectionneur a souligné : “J’ai revu le match. On aurait pu faire mieux, mais on était bien organisé.”

Contre la Suède, il faudra l’organisation, une bonne construction et un peu de folie, pour entamer le chapitre de la préparation qui doit mener vers l’Euro.