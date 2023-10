Belgique – Suède : le point pourrait suffire pour être tête de série

Avec 20 points, les Diables rouges seraient virtuellement devant les vainqueurs des groupes D (Turquie), E (Albanie), H (Slovénie, Danemark) et I (Suisse). L’Angleterre (groupe C), la Hongrie (G), l’Espagne et l’Écosse (A) pourraient encore être dépassés par la Belgique s’ils ne réalisent pas un carton plein. Cela permettrait donc à la Belgique d’être assurée d’être tête de série lors du tirage au sort des groupes de l’Euro, le 2 décembre.

L’UEFA prendra-t-elle attitude, officiellement, au terme de cette fenêtre internationale ? C’est probable.