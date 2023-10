Karim Benzema lié à une organisation terroriste? Le ministre français de l’Intérieur crée la polémique

C’est en réaction à un Tweet pro-Palestine de l’ancien joueur du Real Madrid que le ministre français a lancé ces graves accusations. “Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants”, a écrit Benzema ce dimanche.

De quoi évidemment faire réagir de manière assez virulente le camp israélien. “Tu es un gros fils de ***”, a par exemple commenté Dudu Aouate, ancien international israélien passé par Majorque, le Deportivo ou encore le Maccabi Haïfa. Le soutien envers le peuple de Gaza a en revanche été salué par l’Arabie saoudite, pays où évolue désormais Benzema et qui entretient un lien religieux positif avec les Palestiniens.

Sauf que Gerald Darmanin sous-entend que la relation de l’ancien international français avec l’un des acteurs du conflit va bien au-delà du simple soutien symbolique. Rappelons d’abord que le Hamas, le mouvement palestinien considéré comme terroriste qui a ravivé les hostilités avec Israël via une offensive le 7 octobre, découle historiquement de l’organisation des Frères musulmans.

Fondée en 1928 en Égypte, l’organisation réformiste sunnite s’est fixé à l’époque deux objectifs précis : libérer le pays du joug britannique et prendre le pouvoir dans une Égypte à nouveau imprégnée des valeurs de l’Islam. Le mouvement s’est ensuite popularisé via des organisations caritatives et sociales jusqu’à devenir, à ce jour, l’une des organisations islamistes les plus anciennes et les plus importantes du monde arabe et musulman, bien au-delà des frontières égyptiennes.

Et Benzema dans tout ça ? Dans ses déclarations, le ministre de l’Intérieur n’a donné aucune argumentation ni aucune précision sur les liens présumés entre le joueur et les Frères musulmans. Les médias français se sont ainsi mis à la recherche d’informations supplémentaires sur cette possible relation. Sans résultat. Nul doute cependant que l’attaquant d’Al-Ittihad répondra rapidement à ces graves allégations.