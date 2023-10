Deux joueurs israéliens refusent de jouer un match en Turquie en raison d’une minute de silence pour la Palestine

”Les mauvaises nouvelles d’Israël ont rendu presque impossible de jouer au football”, ont écrit les joueurs dans un communiqué publié par le média israélien Sport 5, “Le groupe respecte notre demande et nous soutient pleinement à cet égard. De plus, il a été porté à notre attention que demain (ce samedi, NdlR), dans le match, il y aura une cérémonie pour condamner l’État d’Israël et, en tant que joueurs de l’équipe nationale, nous n’avons pas l’intention d’y participer ou même d’être dans le stade”.

Une décision qui aurait été bien accueillie au sein de leur club, selon eux : “Nous l’avons dit clairement aux dirigeants du club et ils respectent notre décision. L’attitude ici envers nous est très chaleureuse et nous continuerons d’être parmi ceux qui construiront de nouveaux ponts dans les bons jours à venir. Nos cœurs et nos pensées accompagnent nos frères et sœurs en Israël.”