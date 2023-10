Charlton a porté pendant 17 ans le maillot de Manchester United. Le milieu offensif a disputé 758 rencontres pour les Red Devils entre 1956 et 1973, inscrivant 249 buts. Il a remporté trois titres de champion d'Angleterre (1957, 1965, 1967), une Coupe des clubs champions (1968), une Coupe d'Angleterre (1963), quatre Supercoupes d'Angleterre (1956, 1957, 1965, 1967).

Charlton a également écrit une des plus grandes pages de l'histoire du football anglais en remportant la Coupe du monde 1966, le seul titre mondial glané par les Three Lions à ce jour, après une victoire 4-2 contre l'Allemagne de l'Ouest en finale à Wembley. Un sacre mondial qui lui a permis de remporter le Ballon d'Or la même année. Il a ensuite été anobli par la reine Elizabeth II en 1994.

À la fin de sa carrière en 1976, il est revenu à Manchester United dans un rôle de directeur sportif et technique qu'il a exercé durant 39 ans. "Sir Bobby était le héros de millions de gens, pas seulement à Manchester ou au Royaume-Uni, mais partout où l'on joue au football dans le monde. Il était admiré à la fois pour son esprit sportif et son intégrité que pour ses qualités exceptionnelles de joueur; on se souviendra toujours de Sir Bobby comme un géant du football", écrit le club mancunien dans un communiqué.