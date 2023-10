Les chiens ne font pas des chats. Sir Bobby Charlton était probablement destiné à une carrière de footballeur, baigné dans une famille qui vivait pour le ballon rond. Sa maman était fan de foot alors que ses quatre oncles ont tous joué à un haut niveau, dont Jackie Milburn, grand nom de Newcastle. Plus tard, son frère aîné Jack a lui aussi percé, avec Leeds United et l’équipe nationale anglaise où il a rejoint Bobby.

Icône de Manchester United

Repéré par Manchester United à l’âge de 16 ans, le gamin d’Ashington aura passé vingt années chez les Red Devils, dont dix-sept comme professionnel. C’est avec lui, en 1956, que Manchester devient le premier club anglais à être retenu pour disputer la Coupe des clubs champions. Et c’est aussi avec lui que le club a grandi pour devenir l’un des meilleurs d’Angleterre et d’Europe.

Survivant du crash de Munich

La date du 6 février 1958 a marqué sa vie. Il aurait pu mourir, comme ses huit coéquipiers, dans l’accident au retour du déplacement à Munich pour affronter l’Etoile rouge de Belgrade. L’avion de la British Airways qui ramenait l’équipe de Manchester en Angleterre s’est écrasé au décollage. Bilan : 21 morts. Mais Bobby Charlton est sauvé par son partenaire Harry Gregg qui l’a sorti de l’avion.

Champion du monde en 1966

Comme l’ensemble de Manchester United, Bobby a inévitablement dû se reconstruire après le crash de Munich. Il a dû attendre 1963 pour goûter à nouveau à un trophée. Mais son plus bel exploit reste sans conteste celui de 1966 : la victoire de la Coupe du monde disputée à domicile et lors de laquelle il aura marqué trois fois. Avec son frère également titulaire, il bat la RFA en finale, aux tirs au but.

Sir Bobby Charlton manquait rarement un match de Manchester United. ©Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Le Ballon d’or est de nombreux titres

La même année que ce sacre mondial, Bobby Charlton reçoit le Ballon d’or. Il finit également deuxième des deux éditions suivantes. Triple champion d’Angleterre, l’attaquant a aussi soulevé la Coupe des clubs champions en 1968 pour faire de United le premier club anglais du palmarès.

Une fin de carrière en Irlande

Au total, l’attaquant inscrit 248 buts avec Manchester United, jusqu’en 1973. Il dispute ensuite encore une saison anecdotique à Preston North End, puis prend sa retraite avec le maillot irlandais de Waterford United, en 1976.

Une reconversion manquée

Avant de devenir directeur sportif et membre du conseil d’administration de Manchester United, Sir Bobby Charlton s’est testé au coaching en tant que joueur-entraîneur avec Preston North End, en D3. Sans succès. Il accepte plus tard un poste dans le conseil d’administration de Wigan. Une sorte de test avant de prendre les rennes de United, en 1984, en tant que directeur technique et sportif.

Détrôné par Rooney en 2015

Anobli par la Reine Elizabeth en 1994, Sir Bobby Charlton a très longtemps détenu le titre de meilleur buteur de l’Angleterre grâce à ses 49 réalisations. Ce n’est qu’en 2015 que Wayne Rooney a fait tomber son record, aujourd’hui porté à 61 par Harry Kane.

Une légende pour toujours

”Sir Bobby était un héros pour des millions de personnes, pas seulement à Manchester ou au Royaume-Uni, mais partout où le football est joué dans le monde”, a résumé Manchester United dans un communiqué, décrivant ainsi la grandeur de ce joueur légendaire. “Pour moi, c’est le plus grand joueur anglais de tous les temps, a même lancé Gary Lineker sur la BBC. Il était l’un de mes héros, l’un des héros de beaucoup de gens.”

Alan Shearer, autre immense attaquant anglais, acquiesce. “Quand vous regardez tout ce qu’il a fait dans le football, le nombre de trophées qu’il a remportés, les apparitions qu’il a faites et les buts qu’il a marqués, on aurait pu l’excuser d’avoir un peu d’arrogance à son égard”, a-t-il lancé.

En tant que président honorifique de la Fédération anglaise de football, le Prince William a lui aussi signifié son admiration : “Un gentleman, une légende. Un vrai grand dont on se souviendra pour toujours. Merci Sir Bobby”, a-t-il écrit, parmi les centaines de marques de respect qui ont afflué ce week-end.

A fan looks at tributes left at the 'United Trinity' sculpture, depicting former Manchester United players George Best, Denis Law and Bobby Charlton, following the death of Bobby Charlton, outside of Old Trafford football stadium in Manchester, central England, on October 22, 2023. England World Cup winner and Manchester United great Bobby Charlton, described by the club as a "giant of the game", has died at the age of 86, it was announced on Saturday. (Photo by Jon Super / AFP) ©AFP or licensors

People lay tributes and flowers at the base of the 'United Trinity' sculpture, depicting former Manchester United players George Best, Denis Law and Bobby Charlton, following the death of Bobby Charlton, outside of Old Trafford football stadium in Manchester, central England, on October 22, 2023. England World Cup winner and Manchester United great Bobby Charlton, described by the club as a "giant of the game", has died at the age of 86, it was announced on Saturday. (Photo by Jon Super / AFP) ©AFP or licensors