Standard-Anderlecht : Ngoy met les Rouches aux commandes avec une volée dans un Clasico totalement dingue ! (DIRECT, 3-2)

Sur le terrain aussi, les deux équipes n’ont pas déçu. Mais c’est Anderlecht qui a fait parler la poudre le premier. Hazard a parfaitement centré pour Dolberg qui n’avait plus qu’à placer une tête dans le but vide, après une erreur d’appréciation de Vanheusden. Le match était lancé. Et il a bien failli être plié en deux minutes.

Trouvé dans la surface, Dreyer a d’abord parfaitement ajusté Bodart du gauche. Dans la foulée, il était lancé par Leoni et trompait une nouvelle fois le portier des Rouches. Heureusement pour les locaux, le but était annulé pour une faute de main au départ de l’action. Un but refusé qui laisse encore un peu de suspense.

En deuxième période, le Standard a renversé les Mauves en quelques minutes. Après un cafouillage, Alzate a réduit le score dans un stade qui a repris vie. Avant de prendre littéralement feu suite à la magnifique égalisation de Kawabé et le but de Ngoy ! C'est ce qu'on appelle un Clasico de folie !