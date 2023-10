Un quart d’heure de folie dans un stade de Sclessin en feu : comment le Standard a réussi à faire basculer la rencontre face à Anderlecht

Contre Anderlecht, ils ont été menés de deux buts, mis en grande difficulté à certains moments sur leur côté gauche, mais ils ont su aller chercher les ressources nécessaires pour remporter le Clasico le plus riche en buts depuis un 3-3 de janvier 2018, dans une ambiance que seul Sclessin est capable d’offrir. Les Rouches, surtout, en plus d’infliger la première défaite à Anderlecht depuis la première journée, se rapprochent à un point du top 6. Vu d’où ils viennent, c’est assez remarquable, et c’est leur mérite.

La dernière phase de la première période avait été une séquence à plus de vingt passes d’Anderlecht, avec les supporters mauves qui s’en amusaient. Thorgan Hazard n’avait pas marqué le troisième but, qui aurait sans doute assis le succès mauve, et on aurait voulu être dans le vestiaire rouche pour savoir ce qu’il s’est dit. Car la reprise de la deuxième période a été une fureur de quinze minutes, où les Rouches ont tout renversé.

Alzate, Kawabe et Ngoy, trio de buteurs

Il était question de leur manque d’efficacité pendant la mi-temps, des occasions manquées, des contrôles ratés et de leur manque de rigueur défensive. Ils ont tout fait voler en éclats puis ils ont su revenir à ce qu’ils savent faire : tenir parfaitement derrière, pour rappeler que leurs absences des quarante-cinq premières minutes étaient oubliées.

Offensivement, ils ont tout marqué, et Kanga, très bon dans un rôle de pivot, n’a pas eu besoin de marquer. Alzate a d’abord fini une action un brin confuse mais qui donnait le ton, et rappelait la volonté liégeoise de ne jamais rien lâcher. Le deuxième but avait été une belle finition de Kawabe, qui se développe de plus en plus dans le collectif. Et que dire du troisième but, le premier en carrière professionnelle de Nathan Ngoy. Le défenseur, formé en partie à Anderlecht, était encore monté pour apporter le danger, et il a fini le travail d’une reprise, comme à l’époque où, chez les jeunes, il martyrisait les défenses adverses.

Carl Hoefkens, sur le banc, n’en revenait pas, se prenait la tête dans les mains, mais rappelait rapidement à ses joueurs de rester dans le match. Il ne fallait pas laisser évanouir un tel quart d’heure, et tant d’efforts. Le message a été parfaitement reçu. Le Standard tient sa troisième victoire de suite, et il a passé deux sérieux tests, contre Bruges puis Anderlecht, dans un stade où il a retrouvé quelques repères pour prendre des points importants. Le déplacement à Gand, dimanche, peut permettre d’entretenir cette dynamique.