Sa performance lors du partage du Real contre le PSG (2-2) a en tout cas marqué les esprits positivement dans la presse espagnole.

"C'était son meilleur match sous le maillot du Real", souligne AS, "il a progressé de match en match. Il est à nouveau capable de dribbler ses adversaires et de combiner avec ses équipiers." Le quotidien espagnol va même jusqu'à lui attribuer la note de 9/10.

Un avis qui trouve écho dans les colonnes de Marca, qui pointait "un exploit fantastique". "Il a amorcé l'attaque qui a mené au premier but de Benzema et n'a pratiquement jamais perdu la balle", décrit le célèbre journal consacré au sport. "Le stade Bernabeu est tombé amoureux de lui et espère que sa blessure ne soit pas trop grave".

Le quotidien français L'Équipe, à l'inverse, attribue une note négative: 4/10 seulement ! "Ce n'est pas encore le meilleur Hazard, et son apport reste trop sporadique, mais il est apparu plus en jambes et audacieux qu'à l'aller", justifie le média sportif de référence en France.

So Foot se montre même encore plus sévère avec un petit 3/10. Dans son style humoristique habituel, le site se contente d'évoquer le "bon gueuleton avec Thomas Meunier" pour appuyer ce mauvais score.

Un grand écart vertigineux dans l'analyse des deux côtés des Pyrénées. Ce qui est certain et souligné par tous, c'est la forme ascendante du Brainois ces dernières semaines. Espérons que la dynamique reprendra de plus belle dès son retour de blessure !

Thibaut Courtois, qui a échappé à une exclusion grâce au VAR mais a concédé deux buts, récolte lui la même note de 5/10 de la part de L'Équipe et AS.