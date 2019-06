C’est l’heure, c’est l’instant. Ce soir, Eden Hazard portera, pour la première fois, le légendaire uniforme blanc du Real Madrid. Depuis le transfert de Gareth Bale en 2013, le Real n’a curieusement transféré aucun joueur de classe mondiale. C’est dire si l’attente des aficionados est grande, a fortiori après la dernière mauvaise saison. C’est pour cela que le Real a voulu présenter, ce soir, sa nouvelle recrue dans une ambiance galactique avec un horaire qui permettra aux supporters d’être présents. On attend plus de 50 000 spectateurs pour voir les premiers pas du Diable rouge sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu ! Pour Eden, c’est l’accomplissement d’un rêve et le début d’une nouvelle aventure. Le Real, c’est une autre dimension, à tous les niveaux. Petit tour d’horizon des us et coutumes du club le plus puisant du monde.