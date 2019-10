Gherard (Bobby) Böhmer (74 ans) n'a pas survécu à une agression subie à son domicile de Lodelinsart samedi soir, révèlent nos confrères de la DH.



Victime de coups au visage et au corps. Bobby, figure emblématique du Sporting de Charleroi, a passé un week-end horrible. Hier matin il téléphonait à son ami de toujours, Yves Delprat, et décidait de se faire hospitaliser. Arrivé en milieu hospitalier,son état se dégradait subitement au point qu'on a rapidement parlé d'un pronostic vital clairement engagé. La famille du plus Autrichien des Carolos a d'ailleurs été priée de venir le plus vite à son chevet.



Malheureusement, Bobby Böhmer est décédé en compagnie de ses proches. C'est un véritable drame.

Zèbre puis Dogue, ce génie balle au pied a fait vivre de belles émotions à l'ensemble du Pays Noir. Sur les réseaux sociaux, les témoignages sont nombreux.

C'est tout Charleroi qui pleure la tragique disparition du Mozart du Mambourg.