Le risque de devoir remplacer au moins une de nos deux stars contre l’Italie vendredi est élevé. Les forfaits potentiels de Kevin De Bruyne et d’Eden Hazard obligent à jeter un œil vers le banc. Et les signes donnés par les réservistes en seconde période face au Portugal n’incitent pas à l’optimisme. Dries Mertens n’a jamais réussi à entrer dans le match, malgré 43 minutes et les arrêts de jeu passés sur la pelouse après la sortie de KDB. Et Yannick Carrasco, monté quand Hazard a demandé son changement, a été très brouillon dans la zone de finition. Roberto Martinez a des solutions, mais le choix risque d’être compliqué.