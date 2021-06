Le Premier ministre a également partagé une citation qui lui tient à coeur, prononcée originellement par la légende du basket Michael Jordan: "Talents wins games, but teamwork and intelligence wins championship" (NDLR: "Le talent gagne les matchs, mais le travail d'équipe et l'intelligence remportent les championnats"). Cette citation, que le Premier ministre avait déjà proclamée lors de la formation du gouvernement fédéral en septembre dernier, reflète également bien la mentalité de l'équipe nationale belge de football: "C'est la devise des Diables Rouges. Mais les Diables ont aussi un autre élément non-belge: ils sont ambitieux, d'une manière décomplexée".

Le libéral flamand prédit un match compliqué pour nos Diables, mais se veut optimiste: "".