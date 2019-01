Anderlecht reçevait Eupen ce dimanche à 18h. Menés à la période, les Anderlechtois sont revenus au score dans les premières minutes de la seconde période avant de l'emporter.

A la demi-heure de jeu, c'est Mamadou Fall qui a ouvert le score.

Anderlecht a tiré quatre fois plus qu'Eupen sur cette première mi-temps mais Eupen a transformé une de ses deux tentatives. Anderlecht a amené le danger devant le but de Van Crombrugge mais a pêché à la finition.

Zulj est monté à la mi-temps à la place de Bakkali. Six minutes plus tard, il déviait bien le ballon dans la course de Yari Verschaeren qui a placé le ballon au fond des filets pour inscrire le premier but de sa carrière professionnelle.

Santini a bien repris un centre d'Obradovic après une belle action de Verschaeren. Sa tête a surpris Van Crombrugge.





Les compos probables:

Anderlecht: Didillon, Najar, Kara, Lawrence, Obradovic, Kayembe, Kums, Verschaeren, Saelemaekers, Bakkali, Santini

Eupen: Van Crombrugge, Castro-Montes, Bushiri, Blondelle, Gnaka, Marreh, Garcia, Milicevic, Fall, Keita, Toyokawa.

