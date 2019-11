Mais où est passé Vincent Kompany ? Vous êtes nombreux à vous poser la question. Il n’apparaît plus sur les photos diffusées par le club, on ne le voit plus pendant les matchs… Comme s’il avait disparu depuis l’arrivée de Frankie Vercauteren. Même si sa blessure ne facilite pas les choses, évidemment.

(...)