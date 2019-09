Du coté d'Anderlecht la recrue Luckassen est déjà dans le groupe au contraire de Nasri, Doku, Kana et bien entendu Kompany. Sandler était lui malade hier toute la journée.

Au Standard Noé Dussenne souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, il sera out entre 6 mois et un an. Obbi Oulare n'es pas dans le groupe au contraire de la recrue Dragus.





Les compos :

Anderlecht: Van Crombrugge, Dewaele, Cobbaut, Sandler, Sardella, Zulj, Gerkens, Saelemaekers, Chadli, Verschaeren, Thelin

Standard : Bodart, Vojvoda, Bope, Laifis, Gavory, Bastien, Cimirot, Amallah, Mpoku, Carcela, Emond

Suivez notre live commenté :