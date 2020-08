© Bauweraerts

Vincent Kompany va prendre la relève de Frankie Vercauteren et donc mettre un terme à sa carrière de joueur. Il signe un contrat d'entraîneur de quatre saisons, comme l'a officialisé le club sur Twitter, ce lundi peu avant 11h30, confirmant ainsi une information de Sporza.Blessé depuis le match de préparation disputé face à Saint-Etienne, Kompany raccroche donc les crampons sur un nouveau coup d'arrêt. Et dit adieu aux Diables rouges à quelques mois de l'Euro et à moins de deux ans du Mondial au Qatar.Vincent Kompany aura mené une carrière de joueur professionnel longue de 17 ans. Passé chez les A d'Anderlecht en 2003, il avait quitté les Mauves pour Hambourg en 2006 avant de partir à Manchester City en 2008. Qu'il n'a quitté que l'année dernière pour boucler la boucle à Anderlecht et surtout y débuter sa nouvelle carrière de manager.Ce lundi matin, Frankie Vercauteren était présent à Neerpede. Sans doute pour mettre un terme à son aventure chez les Mauves et y récupérer quelques affaires...