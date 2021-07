Grosse désillusion ce dimanche soir pour les Anglais. Après avoir pourtant menés contre l'Italie en finale de l'Euro, ils ont finalement été battus lors de la séance des tirs aux buts.

Lorsque le portier Italien Donnarumma a stoppé l'ultime penalty et offert le titre aux siens, les joueurs anglais avaient la tête des mauvais jours.

Trois joueurs en particulier sont apparus inconsolables: Rashford, Sancho et Saka. Tous les trois ont en effet manqué leur tir au but et précipité le revers des leurs. Leurs équipiers et leur entraîneur ont tenté de les réconforter, mais leur nuit risque bien d'être difficile.

Marcus Rashford © AFP

Jadon Sancho © AFP

Bukayo Saka © AFP