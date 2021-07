Angleterre-Italie : un choc entre deux terres de supporters diamétralement opposés Football Damien Dole (c) Libération

Les deux pays, qui s’affrontent en finale de l’Euro ce dimanche, ont une approche aussi intense que différente des tribunes et de la manière dont les fans suivent leur club et leur sélection. La plupart des supporters européens actifs se sont inspirés, de manière plus ou moins directe, de la scène anglaise comme de la scène italienne, même si elles obéissent à des codes diamétralement opposés.