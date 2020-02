Charleroi est mené au score à la mi-temps.

Ivo Rodrigues a ouvert le score grâce à l'intervention du VAR. Mbokani est parfaitement lancé à la limite du hors-jeu et tire au goal. Penneteau détourne bien le ballon mais Rodrgues a bien suivi et place un tir dans le but sans gardien. Ensuite, les débats se sont équilibrés entre les deux équipes qui ne se procuraient que très peu d'occasion. Un peu par hasard, Charleroi a hérité d'un penalty à cause d'une grossière sortie kamikaze de Sinan Bolat sur Willems. Morioka s'élance mais son tir, pas très bien placé, est détourné par le Turc.

Au niveau des compositions d'équipes, l'Antwerp évoluera avec Didier Lamkel Zé et Ivo Rodrigues pour soutenir le meilleur buteur de la compétition Dieumerci Mbokani. Au milieu, le capitaine Faris Haroun sera associé à Alexis De Sart et Lior Rafaelov. Derrière, c'est une défense classique composée de Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Dino Arslanagic et Aurelio Buta.

Charleroi aligne une défense attendue composée de Willems et Dessoleil dans l'axe. Sur les flancs, Nurio récupère sa place à gauche après sa suspension et Maxime Busi prendra l'autre flanc. Au milieu, Marco Ilaimaharitra et Ryota Morioka seront associés dans l'axe pendant que Joris Kayembé et Mamadou Fall joueront sur les côtés. Karm Belhocine a opté pour deux attaquants avec l'inévitable Kaveh Rezaei et Shamar Nicholson qui monte en puissance ces dernières semaines. Massimo Bruno est lui absent, il s'est bloqué le genou hier à l'entrainement.

Direct commenté: