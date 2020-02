Tottenham est allé s'imposer à Aston Villa dimanche dans un match de la 26e journée du championnat d'Angleterre de football (2-3).

Chez les Spurs, Toby Alderweireld a marqué un but contre son camp (9e, 0-1) avant d'égaliser (27e, 1-1). Par contre, Jan Vertonghen est monté au jeu à la 90e+6. Bjorn Engels était titulaire pour la première fois avec les Villans depuis le 21 décembre.

Engels ne gardera pas un bon souvenir de cette rencontre même si sur un corner parfaitement tiré par Jack Grealish, il s'est élevé plus haut qu'Alderweireld pour égaliser (54e, 2-2). En effet, l'ex-Brugeois s'est planté complètement sur un ballon a priori anodin, qui a permis a Heung-Min son de donner la victoire à Tottenham (90e+4, 2-3). L'attaquant coréen avait auparavant transformé un penalty en deux temps (45e+2, 1-2).

Au classement, Tottenham grimpe d'un rang et se retrouve 5e (40 points). Aston Villa reste juste devant la zone de relégation (17e, 25 points).

Face au Cagliari de Radja Nainggolan, Dries Mertens a ouvert le score d'une jolie frappe enroulée, qui est rentrée à l'aide du poteau. En inscrivant ce but, Drieske porte son total de buts pour le compte de Naples à 120. Il est encore à une longueur de Marek Hamsik, légende du club.

Strasbourg a tenu Lyon en échec dimanche dans le cadre de la 25e journée du championnat de France de football (1-1). Matz Sels a joué tout le match avec les Alsaciens et Jason Denayer est resté sur le banc chez les Gones. C'est le troisième match sans victoire en championnat de Lyon alors que Bertrand Traoré avait ouvert le score (21e, 1-0). Les tribunes n'étaient pas pleines, mais les sifflets se sont fait entendre après l'égalisation de Kevin Zohi (42e, 1-1).

Hormis un semblant de contrôle au milieu de la première période, les Gones ont été moins entreprenants que les Strasbourgeois, qui ont frôlé la victoire à plusieurs reprises en fin de match.

Au classement, Strasbourg est 7e avec 37 points à 3 points du podium. Lyon (37 points) stagne à la 10e place.

En Allemagne, Cologne n'a pas empêché le Bayern Munich de continuer sur la voie du succès (1-4). Sebastiaan Bornauw et ses équipiers ont directement été assommés par des buts de Robert Lewandowski (3e), Kingsley Coman (5e) et Serge Gnabry (12e). L'international allemand s'est même permis le luxe de signer un doublé (66e, 0-4). Le but de Mark Uth (70e, 1-4) n'aura bien entendu pas servi à grand-chose.

Après 22 journées, le Bayern est leader avec 46 points, un de plus que Leipzig et quatre d'avance sur Dortmund (3e). Cologne (23 points) recule à la 14e place.