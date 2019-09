Il aurait pu signer à Anderlecht mais ce ne sera pas le cas. Le dossier Cissé est également abandonné.

Si Anderlecht a obtenu sa première victoire, le club ne tient pas encore son attaquant de pointe. Mbaye Diagne (27 ans) aurait dû signer mais file à Bruges.

Anderlecht était prêt à consentir à de gros efforts financiers. Tout était prêt pour qu’il signe. Le Sporting s’est toutefois fait coiffer au poteau par son rival brugeois.

Les Mauves sont également sur d’autres pistes mais elles sont compliquées. Celle menant à Papiss Cissé n’est plus d’actualité. Le Sénégalais aurait voulu venir et s’était déjà renseigné sur le club et Bruxelles mais Alanyaspor n’a pas voulu le laisser partir.