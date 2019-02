Mpoku a tenu à calmer les choses, à l'interview, après un match très chaud ! Voici les réactions des principaux acteurs du Clasico, au micro de nos confrères de Proximus.



Kara : "On a perdu trop de duels ce soir. Je prends la responsabilité du deuxième goal car je le laisse passer et je perds mon face à face. En deuxième période, ils ont pressé super haut. Cela a été compliqué pour nous de jouer notre jeu. Depuis le match contre Eupen, on est en progrès collectivement. Il reste 6 rencontres et le plus important reste de prendre des points."



Bokadi : "J'essaye de travailler à fond pour y arriver. Cette titularisation m'a vraiment motivé. Maintenant je dois me concentrer pour continuer à travailler et progresser. Le match ici nous a relancé et nous devons continuer à travailler pour se rapprocher des places du haut du classement. Nous sommes pas mal de Congolais dans l'équipe ce qui facilite forcément l'ambiance et mon intégration personnelle."



Bakkali : "En première mi-temps on a très bien travaillé mais cela n'a pas payé. Lorsque l'on joue à Sclessin, ce n'est jamais facile de gagner. On a réussi à gérer leur pressing mais on a encaissé ce deuxième goal en fin de match. Il y a eu pas mal de changements et cela amène plus de concurrence dans l'équipe. La concurrence est positive pour le groupe. Nous sommes confiants pour la suite car nous sommes en progrès."

Mpoku : "Ce n'est pas parce que je marque que je suis forcément l'homme du match. Zinho et Merveille ont été très bons ce soir également. Nous avons vu deux bonnes équipes ce soir. La première mi-temps était pour Anderlecht et la deuxième pour nous. Nous avons plus pressé en deuxième période. On repart avec les 3 points et c'est le plus important. Selon moi on peut ne pas siffler cette action qui est litigieuse sur le but annulé. Heureusement que l'on a gagné ce match. Preud'homme exclu ? C'est un Standarmen et il a un peu le sang chaud, il faut essayer de comprendre. Il était un peu trop dans son match. Ah, et cette image de Mehdi, je ne l'avais pas vue (le doigt d'honneur, NdlR). Au nom du groupe, je demande pardon pour les gestes antisportifs de mes partenaires lors de cette phase."



Ferrera (T2 du Standard) : "Kara et Lawrence sortaient trop facilement la balle et trouvaient trop d'espaces en première mi-temps. Nous avons changé le pressing pour leur donner moins de temps à la relance. Ils ont dû user des longs ballons que nous avons mieux récupéré en deuxième. Les joueurs sont à l'écoute et s'entraînent vraiment bien. Le groupe vit bien ensemble et c'est très agréable. Le but annulé est étonnant car l'arbitre était très bien placé sur la phase. Nous n'avons pas compris pourquoi avoir employé le VAR sur cette action. Sur dix personnes, il y en a au moins 7 qui choisissent de ne pas siffler la faute. Les arbitres vont devenir des robots si cela continue et ce n'est pas le but du VAR."



Rutten : "Prendre un but dans les dernières minutes, ce n'est jamais facile à encaisser. Notre première mi-temps était très bonne avec beaucoup de mouvements. En deuxième, le Standard a été supérieur à Anderlecht. Physiquement, on avait du mal à répondre à cette équipe. Cela ne peut pas arriver dans ce genre de matchs où se sont les détails qui font la différence."



M. Visser (arbitre de la rencontre) : "Les décisions du VAR étaient correctes selon moi. Le VAR a été utilisé à bon escient et a été juste lors de ce Clasico. Je suis venu voir les images sur les indications du 4e arbitre et nous avons estimé qu'il y avait faute sur Bakkali. Je peux comprendre la charge émotionnelle lors d'un match de cette envergure. Mais je n'ai pas eu le choix de mettre Michel Preud'homme en tribune parce qu'il était beaucoup trop démonstratif. Je n'ai pas vu en live le doigt d'honneur de Carcela donc je ne peux plus le mettre dans mon rapport."