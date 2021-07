En guise de refrain, les humoristes ont dénoncé la manière dont les Belges se sont réjouis de la défaite des Bleus, éliminés en 1/8e de finale contre la Suisse. "Au seum belge, j'irais bien m'exposer au seum belge. Quand on a bien célébré la défaite des Français avant de se vautrer".



Une parodie qui risque bien de faire jaser de notre côté de la frontière.



Décidément, la hâche de guerre n'est pas encore enterrée entre Belges et Français. Ce jeudi, le magazine françaiss'en est pris une nouvelle fois à notre équipe nationale, avec un humour piquant.Dans la séquence "FC Thoroude", les Diables Rouges ont été moqués au travers d'une parodie de la chanson "Au Soleil" de Jenifer, rebaptisée pour l'occasion... "Au seum belge". On peut y apercevoir deux supporters belges mangeant des frites et arborant les couleurs noir, jaune et rouge, aux mines visiblement déconfites par la défaite en 1/4 de finale.Parmi les paroles les plus moqueuses, on peut notamment relever celle-ci: "Toute votre génération dorée, est-ce qu'elle ne serait pas en or claqué?". Ou encore: "Bravo pour le classement Fifa, mais en football ça ne compte pas". Mais aussi: "Sans De Bruyne vous jouez mal, alors qu'avec lui... vous jouez mal".