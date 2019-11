© D.R.

Le sélectionneur national Roberto Martinez et son n°9 Romelu Lukaku donnaient pour l'occasion une conférence de presse, à la veille de cette "finale" dans le groupe I, entre deux équipes déjà qualifiées. Si les Diables ne s'inclinent pas, ils seront assurés de leur statut de tête de série à l'Euro... ce qui les enverrait presque automatiquement dans le groupe B qui se disputera à Copenhague et Saint-Pétersbourg.Et même en cas de défaite, il faudrait que les Russes passent devant leur adversaire du week-end à la confrontation directe (le match aller s'étant terminé sur le score de 3-1) pour chiper ce statut de tête de série et ainsi probablement éviter de rejouer face à la Belgique durant la phase de groupes de cet Euro 2020.A la veille de ce match qui revêt donc tout de même un certain enjeu, Romelu Lukaku a assuré être à 100%. Précisant ceci au passage: "On vient pour gagner. On n'a pitié de personne. On voit ce match comme une finale. On sait que la Russie sera motivée. On ne vient pas pour jouer un match amical." De son côté, Roberto Martinez, qui a souhaité "bonne chance" à Thierry Henry, nouvel entraîneur de l'Impact Montréal, veut aussi voir un match sérieux et rassure à propos de sa défense décimée par les absences: "Notre groupe est devenu plus grand que 11 joueurs. Nos défenseurs sont uniques. N'oubliez pas que Boyata, par exemple, a débuté le Mondial. J'ai confiance en les joueurs que je vais aligner en défense. C'est un test important pour eux contre de bons attaquants. Mais ils sont prêts."