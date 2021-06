Suivez Danemark-Belgique en direct:

Une victoire à Copenhague serait synonyme de qualification pour les Diables. Mais pour y parvenir, il faudra être capable de gérer ses émotions dans un match au contexte particulier. Et il s'agira également de résister aux Danois qui avaient posé quelques problèmes à la Belgique, en Nations League, malgré les six points récoltés en deux matches.Cette fois, la surprise du onze de Roberto Martinez est Jason Denayer. Le défenseur de Lyon remplacer Dedryck Boyata dans l'axe de la défense. Sans doute pour ses qualités balle au pied, alors que le Danemark aime appliquer un pressing haut. Vanaken et Chadli sont laissés en tribune. De Bruyne, Witsel et Eden Hazard sont donc bel et bien sur le banc.: Schmeichel, Kjaer, Christensen, Vestergaard, Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle, Poulsen, Damsgaard, Braithwaite.: Courtois, Vertonghen, Denayer, Alderweireld, Thorgan Hazard, Tielemans, Dendoncker, Meunier, Carrasco, Mertens, Lukaku.