Le onze des Portugais: Rui Patricio, Guerreiro, Ruben Dias, Pepe, Dalot, Palhinha, Renato Sanches, Moutinho, Diogo Jota, Bernardo Silva, Ronaldo.



Suivez Belgique-Portugal en direct dès 21h:

Après avoir aligné trois onze de base différents en phase de groupes, Roberto Martinez a tranché à différentes positions. Et le couperet est notamment tombé en faveur de Thomas Vermaelen, en défense. Le vétéran renvoie Dedryck Boyata sur le banc et accompagnera Alderweireld et Vertonghen dans l'axe de la défense centrale.Un cran plus haut, Youri Tielemans retrouve sa place aux côtés d'Axel Witsel. Ce qui permet à Kevin De Bruyne d'évoluer plus près de Romelu Lukaku, aux côtés d'un certain Eden Hazard dont la titularisation est confirmée.Thorgan Hazard occupera pour sa part le poste d'ailier gauche, alors que Castagne est forfait pour la fin du tournoi et que Nacer Chadli, malade, a rejoint le groupe en dernière minute Côté Portugais, Cristiano Ronaldo évoluera à la pointe d'une attaque où il pourra compter sur le soutien de Diogo Jota et Bernardo Silva.: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard, De Bruyne, E. Hazard, Lukaku.