Troisième match et troisième claque pour les Rouches. Rapidement mené suite à une erreur de Gavory, le Standard aura couru derrière leur adversaire toute la rencontre. Après 2-0, Lestienne a cru redonner espoir à ses couleurs. Il n'en sera finalement rien. Ishak a inscrit son second but de la soirée en début de seconde période et les Liégeois ont raté leur seconde mi-temps. Les Liégeois manquaient de jus pour revendiquer quoi que ce soit.

Le Standard est désormais dernier de son groupe derrière leur adversaire du soir.

Revivez notre direct commenté: