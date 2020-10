Touché au genou avec le Maroc, Amallah ne fait pas partie de la sélection de Montanier. Ce n’est pas non plus le cas de la nouvelle recrue Sylvestre ni d’Avenatti. De retour de blessure, Bastien et Lestienne débutent la rencontre.

L’entraîneur du Club Philippe Clément a récupéré ses internationaux et peut piocher dans un effectif pratiquement complet. Blessés contre Anderelcht, Balanta et Krmencik sont rétablis.

Les compos

Standard: Bodart, Fai, Vanheusden, Dussenne, Gavory, Bokadi, Raskin, Bastien, Carcela, Balikwisha, Lestienne.

Bruges: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Sobol, Rits, Vormer, Vanaken, Dennis, Diatta, Krmencik.

