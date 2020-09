Suite de la 7e journée de Pro League avec le Standard qui accueille à Sclessin Zulte Waregem. Les Liégeois se sont qualifiés difficilement face à Vojvodina en Europe ce jeudi et pourraient sentir le poids de ce match dans les jambes. Montanier aligne une équipe différente avec Noe Dussenne qui fête sa première titularisation. Annoncé absent, Obbi Oularé aura pour mission de marquer comme lors de la dernière journée contre Courtrai. Michel Ange Balikwisha jouit également de la confiance du coach et fête également sa première titularisation. Mehdi Carcela est lui sur le banc comme Nicolas Raskin et Kostas Laifis.

De son côté, Zulte devra se relever après sa déconvenue contre le Club de Bruges à domicile (6-0). Quelques changements sont à déplorer après cette solide défaite: Govea, Sissako, Srarfi et Berahino sortent de l'équipe. Ils sont remplacés par Marcq, Vossen, Dompé, et Van Hecke.

Direct commenté à 13h30: