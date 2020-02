Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ALLEMAGNE

Alexander Nouri débute par un succès sur le banc du Hertha Berlin, Boyata buteur

Quatre jours après la démission de Jürgen Klinsmann de son poste d'entraîneur du Hertha Berlin, le T2 Alexander Nouri, qui assure l'intérim, a parfaitement repris le flambeau en signant sa première victoire samedi sur la pelouse de la lanterne rouge Paderborn (1-2). Dedryck Boyata, titulaire, a ouvert la marque dès la dixième minute de jeu de la tête pour l'équipe de la capitale.

Après l'égalisation de Srbeny (51), c'est Cunha qui a finalement offert les trois points au Hertha, sans Dodi Lukebakio laissé sur le banc. Berlin en profite pour grimper à la treizième place du classement avec 26 unités en 22 journées.

Dans le même temps, Koen Casteels l'a emporté dans un match prolifique avec Wolfsburg sur les terres d'Hoffenheim (2-3). Le Diable Rouge a encaissé deux buts, des oeuvres de Baumgartner (45) et Kramaric sur penalty (60), mais son équipe a pu s'en remettre à son attaquant néerlandais Weghorst, auteur d'un triplé (18 sur pen., 52 sur pen., 71).

Wolfsburg monte à la neuvième place avec 31 points.

EN ANGLETERRE

Sadio Mane offre une nouvelle victoire à Liverpool pour son retour de blessure

Blessé à la cuisse depuis le 23 janvier dernier, Sadio Mane est sorti du banc samedi pour offrir les trois points de la victoire à Liverpool sur la pelouse de Norwich (0-1) dans le cadre de la 26e journée de Premier League. Le magnifique but de l'attaquant sénégalais inscrit à douze minutes du terme, à la suite d'un contrôle en extension dans le rectangle et d'une frappe sèche placée hors de portée du gardien local Tim Krul, permet aux "Reds" de prendre 25 points d'avance sur Manchester City en tête du classement. Divock Origi est resté toute la rencontre sur le banc de touche. En Eredivisie, l'AZ et Stijn Wuytens, sorti blessé musculairement à la 37e minute de jeu, ont été battus sur la pelouse de Twente (2-0). Aburjania (25) et Menig (30) ont inscrit les deux buts de la rencontre en première période.

Au classement, Alkmaar (47 pts), deuxième, reste à trois unités de l'Ajax Amsterdam qui reçoit la lanterne rouge Waalwijk dimanche. Twente, qui possède le portier Jorn Brondeel sur son banc, grimpe à la douzième place avec 27 points.

EN FRANCE

Fin de série pour le Paris Saint-Germain, accroché à Amiens, avant la Ligue des champions

Trois jours avant son déplacement à Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a été accroché samedi (4-4) sur la pelouse d'Amiens, dix-neuvième au classement (21 pts). Les pensionnaires du Parc des Princes restaient sur neuf succès consécutifs toutes compétitions confondues. Les Parisiens, en tête avec 62 unités après 25 journées de Ligue 1, conservent tout de même treize points d'avance sur leur plus proche poursuivant Marseille qui se déplace dimanche à Lille.

Sans Kylian Mbappe, Neymar et Thomas Meunier, préservés, le PSG a bien failli subir sa quatrième défaite de la saison en championnat. Amiens menait, en effet, 3-0 après 40 minutes grâce à des réalisations de Guirassy (5), Kakuta (29) et Diabate (40).

Les Parisiens s'en sont ensuite remis à trois corners pour revenir à égalité. Le milieu de terrain espagnol du PSG Herrera a tout d'abord réduit l'écart juste avant le repos (45) avant que le jeune défenseur Kouassi, 17 ans, ne vienne mettre deux coups de casque en cinq minutes pour remettre les compteurs à zéro (60, 65).

Si le PSG pensait finalement repartir avec les trois points grâce à un but d'Icardi (74), l'équipe locale a réussi à arracher un point dans les ultimes secondes à la suite de la deuxième rose de la soirée de Guirassy (90+1). Quelques minutes plus tôt, Amiens avait lancé dans le combat l'attaquant Isaac Mbenza (84).