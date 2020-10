ITALIE

Encore un but pour Romelu Lukaku

Alors que l'Inter était très mal embarqué dans le derby face à l'AC Milan, Ibrahimovic s'étant offert un doublé dans le premier quart d'heure, Romelu Lukaku a relancé les siens. A la 28e minute de jeu, Big Rom' était isolé au second poteau et s'offrait un nouveau but en Serie A.

Le match est toujours en cours...

Large succès de Naples contre l'Atalanta, Mertens à l'assist

Naples, avec Dries Mertens sur le terrain pendant 75 minutes, a largement battu l'Atalanta (4-1) samedi lors de la 4e journée de Serie A. Les Napolitains se remettent sur de bons rails après une défaite sur tapis vert contre la Juventus.

Les buts 'partenopei' ont été inscrits par Hirving Lozano (2x), Matteo Politano et Victor Osimhen. L'attaquant nigérian, ancien du Sporting de Charleroi, a marqué pour la première fois en championnat italien. Dries Mertens a distillé un assist.

L'Atalanta, reconnue pour son jeu offensif la saison dernière, a sauvé l'honneur via le Néerlandais Sam Lammers.

Malgré trois victoires en autant de matches disputés sur le terrain, Naples est 3e et affiche 8 points au compteur. En effet, outre sa défaite sur tapis vert pour ne pas s'être rendu à Turin pour le choc contre la Juventus, en raison de deux cas de Covid-19 dans l'effectif, Naples a aussi écopé d'un point de pénalité. Le club du Diable Rouge a fait appel de la décision.

ESPAGNE

Carrasco buteur

L'Atletico s'est imposé samedi sur la pelouse du Celta Vigo. Si Luis Suarez a ouvert le score pour les Colchoneros, c'est son remplaçant, Yannick Ferreira Carrasco, qui doublera la mise en seconde période. Le Diable a été à l'affût d'un ballon relâché par le portier adverse. Il s'agit de son premier but cette saison.

ALLEMAGNE

Le Borussia s'impose de justesse, Boyata et Lukebakio battus par Stuttgart et Mangala

Le Borussia Dortmund s'est imposé sur le plus petit score à Hoffenheim (0-1) samedi lors de la 4e journée de Bundesliga. Axel Witsel a joué toute la rencontre alors que Thomas Meunier, auteur d'une tête sur la transversale dans le premier acte, a été remplacé à la 75e. Blessé, Thorgan Hazard n'était pas sur la feuille.

Après une première mi-temps stérile en but, le BVB a dû attendre le dernier quart d'heure pour débloquer le marquoir. Erling Haaland, bien lancé dans la profondeur, a servi Marco Reus sur un plateau d'argent (0-1, 76e). Malgré de nouvelles occasions dans les dernières minutes, les Borussen n'ont pas pu inscrire un second but.

Simultanément, le Hertha Berlin s'est incliné à domicile devant Stuttgart (0-2). Seul sur coup franc, Marc-Oliver Kempf a eu tout le loisir d'ajuster le portier berlinois d'une tête puissante (0-1, 9e). Un tir lointain de Gonzalo Castro (0-2, 68e) a donné au score son allure définitive. Capitaine berlinois, Dedryck Boyata a joué toute la rencontre alors que Dodi Lukebakio est monté à la mi-temps. Orel Mangala a joué 90 minutes du côté des visiteurs.

Au classement, le Borussia est provisoirement deuxième avec 9 points, devant Stuttgart (7). Le Hertha est 15e avec 3 unités.