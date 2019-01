Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.





EN ANGLETERRE





De Bruyne impérial









Le Diable rouge a enfoncé les Clarets d'un troisième but, après ceux de Gabriel Jesus et Silva. Son tir en dehors du rectangle est imparable et Nick Pope ne peut rien faire!













On retrouve le Belge à la 72e sur le 4-0. Son centre est dévié dans son propre but par un défenseur. Dans tous les bons coups, le Kev' !













EN ALLEMAGNE





Axel Witsel toujours en forme





Axel Witsel, titulaire tout au long du match contre Hanovre, a ponctué la fin du match d'un superbe poteau rentrant pour inscrire le 5-1.









KDB a prouvé qu'il était bien de retour et que le match contre Burnley de ce samedi en FA Cup était le moment idéal pour l'exprimer.