Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

De Bruyne buteur dans le choc

Manchester City a remporté samedi le choc de la 13e journée du championnat d'Angleterre, sur ses terres, face à Chelsea (2-1). Kevin De Bruyne a permis aux Mancuniens d'égaliser à l'approche de la demi-heure de jeu après l'ouverture du score de Kante (21e).

City a finalement remporté les trois points grâce à une réalisation de Mahrez (37e). Michy Batshuayi est monté au jeu à la 73e dans le camp londonien. Les Cityzens, 3es avec 28 pts, dépassent leur adversaire du jour (26 unités) au classement.

Première réussie pour José Mourinho avec Tottenham et Alderweireld à West Ham

Pour la première de José Mourinho sur le banc de Tottenham, les Spurs se sont imposés samedi sur la pelouse de West Ham (2-3) en ouverture de la treizième journée de Premier League.

Les coéquipiers de Toby Alderweireld, titulaire, et de Jan Vertonghen, absent pour cause de blessure aux ischio-jambiers, signent leur première victoire en championnat depuis le 28 septembre dernier.

Il a fallu attendre six rencontres et l'éviction de l'entraîneur Mauricio Pochettino pour assister à nouveau à un succès de Tottenham. Les Spurs avaient déjà fait la différence au repos grâce à des réalisations de Son (36e) et de Lucas (43e). En tout début de seconde période, les visiteurs ont accentué leur avantage via Kane (49e) avant que West Ham ne réduise tout de même l'écart par l'intermédiaire d'Antonio (73e) et de Ogbonna (90e+6).

En attendant les résultats des autres matches de la journée, Tottenham grimpe à la sixième place du classement avec dix-sept unités.

Leicester, avec Tielemans et Praet, met la pression sur Manchester City et Chelsea

Leicester City, avec Youri Tielemans titulaire et Dennis Praet à partir de la 70e, a conforté samedi sa deuxième place au classement du championnat d'Angleterre en l'emportant, grâce à des réalisations de Perez (64) et Vardy sur penalty (82), à Brighton, qui a aligné Leandro Trossard toute la rencontre, (0-2) lors de la treizième journée de Premier League. Les "Foxes" (29 points) mettaient ainsi la pression sur Chelsea (3e, 26 pts) et Manchester City (4e, 25 pts) qui s'affrontaient un peu plus tard dans la journée (18h30) à l'Etihad Stadium.

Le leader Liverpool (37 pts) aura également un oeil attentif sur cette rencontre. D'autant plus que les "Reds", avec Divock Origi à partir de la 64e, se sont imposés au forceps (1-2) sur la pelouse de Crystal Palace (14e, 15 pts) où Christian Benteke a disputé un petit quart d'heure. Les visiteurs ont ouvert le score peu de temps après le retour des vestiaires grâce à Mane (49e) avant de se faire surprendre par Zaha à la 82e. Liverpool s'en est finalement remis au Brésilien Firmino (85e) pour obtenir les trois points.

Dans le même temps, Wolverhampton, avec Leander Dendoncker dans une défense à trois, est monté à la cinquième place (19 pts) en l'emportant à Bournemouth (1-2). Moutinho (21e) et Jimenez (31e) ont mis les "Loups" aux commandes avant que Cook (59e) ne réduise la marque en deuxième mi-temps.

Enfin, l'euphorie de la première victoire de la saison de la journée précédente n'aura été que de courte durée pour Watford. Sans Christian Kabasele, suspendu, les "Frelons" n'ont rien pu faire à domicile face à Burnley (0-3). Wood (53e), Barnes sur penalty (82e) et Tarkowski (88e) ont inscrit les trois buts de la rencontre en deuxième mi-temps. Watford (8 pts) récupère par la même occasion l'étiquette de lanterne rouge suite à la victoire de Norwich (18e, 10 pts) à Everton (0-2) et au match nul de Southampton (19e, 9 pts) à Arsenal (2-2).

EN ITALIE

Lukaku à nouveau buteur

Suite à la victoire de la Juventus à l'Atalanta (1-3) plus tôt dans la journée, l'Inter Milan devait impérativement s'imposer au Torino pour rester au contact de la "Vieille Dame". Les Interristes ont effectué le travail en l'emportant 0-3 grâce à des réalisations de Martinez (12e), de Vrij (32e) et Lukaku (55e). Il s'agit du 10e but de la saison pour le Diable rouge.





Avec 34 unités, l'Inter reste donc à un point de la Juventus.

Un doublé d'Higuain extirpe la Juventus du piège tendu par l'Atalanta de Castagne

La Juventus a bien failli connaître sa première défaite de la saison samedi sur la pelouse de l'Atalanta (1-3), avec Timothy Castagne à partir de la 71e minute, en ouverture de la treizième journée de Serie A. C'était sans compter sur un doublé salvateur du buteur turinois Gonzalo Higuain dans les dernières minutes de la rencontre qui a permis au leader du championnat d'inverser la tendance après avoir été longtemps mené au score.

Dans sa bataille pour la première place qui l'oppose à l'Inter Milan de Romelu Lukaku, en déplacement au Torino samedi soir (20h45), la Juventus sait que tous les points sont comptés. Malmenée par l'Atalanta, la "Vieille Dame" a longtemps souffert avant de finalement faire la différence en fin de rencontre.

L'Atalanta aurait déjà pu prendre l'avantage en première période si Musa Barrow n'avait pas manqué la conversion d'un penalty (18e). Le buteur gambien s'est cependant fait pardonner au retour des vestiaires en offrant un caviar dans le rectangle à Robin Gosens, qui ne se faisait pas prier pour ouvrir la marque de la tête (56e).

Alors que la Juventus tentait de faire sauter le verrou tant bien que mal, elle s'en est finalement remise à son buteur argentin Gonzalo Higuain (74e, 82e) pour inverser le cours du match. Dans les ultimes secondes, l'attaquant turinois Paulo Dybala (90e+2) a fixé le score définitif à 1-3.

La Juventus conforte sa place de leader avec 35 points. L'Atalanta est sixième avec 22 unités.

Cinquième match consécutif sans victoire pour Naples et Mertens à l'AC Milan

Naples a été tenu en échec sur la pelouse de l'AC Milan samedi (1-1) lors de la treizième journée de Serie A. Les deux buts ont été inscrits en première période, le Milanais Bonaventura (29e) répondant à l'ouverture du score de Lozano (24e). Les coéquipiers de Dries Mertens, monté au jeu à la 59e minute de jeu, n'ont plus goûté à la victoire depuis plus d'un mois, soit l'équivalent de cinq rencontres consécutives. Ils pointent désormais à la septième position avec 20 unités.

EN ALLEMAGNE

Casteels signe son retour à Wolfsburg par un succès, Raman buteur et passeur pour Schalke

Wolfsburg a infligé samedi à l'Eintracht Francfort sa première défaite de la saison à domicile en Bundesliga lors de la douzième journée (1-2). Cette rencontre marquait le retour à la compétition de Koen Casteels, blessé depuis fin août au péroné droit, entre les perches des "Loups".

Wolfsburg a pris les commandes après dix-neuf minutes de jeu grâce à son buteur néerlandais Wout Weghorst. Les visiteurs ont cependant dû rejoindre les vestiaires à dix suite à l'exclusion du défenseur Marcel Tisserand juste avant le repos (45+1). Cela ne les a pas empêché de doubler la mise via Joao Victor (65) en seconde période et de repartir de Francfort avec les trois points.

Dans le même temps, Schalke 04 a également ramené un précieux succès de son déplacement au Werder Brème (1-2). Les coéquipiers de Benito Raman doivent leur salut, entre autres, à la performance aboutie de l'ancien attaquant de La Gantoise et du Standard de Liège qui a tout d'abord délivré un assist pour Amine Harit (43) avant de doubler la mise en seconde période (53). Brême a ensuite réduit l'écart par l'intermédiaire de Yuya Osako à dix minutes du terme de la rencontre.

Schalke 04 (22 points) est désormais quatrième, Wolfsburg (20 points) septième.

Enfin, le FC Cologne, avec Sebastiaan Bornauw et Birger Verstraete toute la rencontre, n'a rien su faire en déplacement face à l'équipe en forme du moment en Allemagne, le RB Leipzig (4-1) lors de la douzième journée du championnat d'Allemagne. Après avoir marqué douze buts en deux rencontres, Leipzig a inscrit quatre nouveaux buts à son adversaire, des oeuvres de Werner (22e), Forsberg (32e sur penalty, 79e) et Laimer (37e). Czichos (39e), sur un assist de Verstraete, à sauvé l'honneur de Cologne qui reste dix-septième et avant-dernier avec 7 unités.

EN ESPAGNE

Victoire pour Hazard et Courtois contre Januzaj

En Liga, le Real Madrid, avec Eden Hazard et Thibaut Courtois, a également répondu à la victoire du FC Barcelone à Leganes (1-2) en s'offrant à domicile la Real Sociedad (3-1) lors de la treizième journée. Les Madrilènes s'en sont remis à un Luka Modric des grands soirs, auteur de deux assists pour Benzema (37e) et Valverde (47e) avant d'inscrire également son petit but (74e). Tout avait pourtant mal débuté face aux coéquipiers d'Adnan Januzaj, monté au jeu à la 73e, qui avaient ouvert le score dès la deuxième minute de jeu via Willian Jose.

Le Real Madrid rejoint donc Barcelone en tête du classement avec 28 points. La Real Sociedad est cinquième avec 23 unités.

EN FRANCE

Matz Sels garde ses cages inviolées lors de la balade de Strasbourg à Amiens

Strasbourg n'a éprouvé aucune difficulté pour se défaire d'Amiens en déplacement (0-4) samedi soir lors de la quatorzième journée de Ligue 1 en France. Les buts ont été inscrits par Caci (43e), Ajorque (56e), Mothiba (72e) et Da Costa (76e). Les Alsaciens, avec Matz Sels dans les cages, remontent ainsi à la douzième place au classement avec 18 unités.

Dans le même temps, Reims, avec Thomas Foket toute la rencontre, a été tenu en échec sur la pelouse de Metz (1-1). Les Rémois ont ouvert le score via Disasi (7e) avant que Traore (47e) n'égalise en début de seconde période. L'exclusion de Cafaro en toute fin de rencontre chez les visiteurs ne changeait finalement pas le résultat final. Reims est cinquième avec 20 points.

Denayer et Lyon s'imposet face à Nice

Lyon, avec Jason Denayer toute la rencontre, a obtenu les trois points de la victoire à domicile face à Nice (2-1) lors de la quatorzième journée. Les Gones ont pris les devants après dix minutes de jeu grâce à Reine-Adelaide avant que Dembele ne double la mise sur penalty (28). Lyon a ensuite été réduit à dix suite à l'exclusion directe de Marcal dès la 34e minute de jeu.

Nice est parvenu à réduire le score à douze minutes du terme via Dolberg (78e), sans toutefois réussir à égaliser par la suite. À la 86e, les Aiglons ont même vu leur défenseur Burner être sanctionné d'un carton rouge également.

Lyon (19 points) en profite pour grimper à la cinquième place du classement au championnat de France.

AUX PAYS-BAS

En Eredivisie, Cyriel Dessers a défloré la marque sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam dans les derniers instants du match (90e) lors de la quatorzième journée du championnat des Pays-Bas mais son équipe Heracles avait déjà encaissé quatre buts (4-1) auparavant des oeuvres de Promes (26e, 60e), Labyad (56e) et Huntelaar (87e).

Adnan Ugur est, de son côté, resté sur le banc lors de la défaite du Fortuna Sittard à Zwolle (3-1) dans une rencontre marquée par deux cartons rouges, un de chaque côté, dont le deuxième pour l'équipe locale à mettre à l'actif de l'ancien attaquant du Standard de Liège et de Saint-Trond Reza Ghoochannejhad. Heracles (21 points) est huitième au classement, Sittard (12 points) quinzième.

L'AZ, avec Stijn Wuytens titulaire, a conforté sa deuxième place (32 pts) au classement en l'emportant à Utrecht (0-3) lors de la quatorzième journée d'Eredivisie. Koopmeiners (24e), Idrissi (31e) et Boadu (51e) ont alimenté le marquoir. Alkmaar se situe désormais à trois points du leader, l'Ajax Amsterdam, qui reçoit samedi soir Heracles.

Enfin, Mike Tresor Ndayishimiye, titulaire, et Elton Kabangu, sur le banc toute la rencontre, ont partagé l'enjeu avec Willem II à Den Haag (3-3). Willem II est sixième au classement avec 23 points.