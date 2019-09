Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ITALIE

Mertens buteur... deux fois!

Après deux déplacements consécutifs pour cause de travaux au sein du stade San Paolo, Naples disputait sa première rencontre à domicile samedi face à la Sampdoria lors de la troisième journée du championnat de Serie A. Les Napolitains ont obtenu les trois points de la victoire grâce à un doublé de Dries Mertens (2-0).

Les deux premières rencontres de Naples se sont à chaque fois soldées sur le score de 4-3. Après une belle victoire sur la pelouse de la Fiorentina, les coéquipiers de Dries Mertens ont été battus dans les dernières secondes sur le terrain de la Juventus. Ce samedi, les troupes de Carlo Ancelotti ont réussi à garder leur cage inviolée mais aussi à marquer deux buts, des oeuvres du Diable Rouge, à chaque fois du droit (13, 67).

Le petit attaquant de 1m69 aurait pu inscrire une troisième réalisation si la barre n'avait pas repoussé sa tentative cinq minutes après l'ouverture du score.

Naples (6 points) remonte à la quatrième place provisoire du classement.





L'Inter Milan, avec Lukaku, s'empare seul de la tête du classement

L'Inter Milan, avec Romelu Lukaku pendant 64 minutes, s'est imposé samedi soir à domicile face à l'Udinese (1-0) lors de la troisième journée de Serie A. Les Intéristes profitent du match nul de la Juventus plus tôt dans la journée à la Fiorentina pour s'emparer en solitaire de la tête du classement avec le maximum de points (9/9).

La rencontre s'est jouée dans les dix dernières minutes de la première période. Les visiteurs ont tout d'abord été réduits à dix à la suite de l'exclusion directe de De Paul (35). Les Milanais ont ensuite fait la différence à une minute du repos sur une tête puissante de Sensi (44).

Torino, qui reçoit Lecce lundi (20h45), est la seule formation encore capable de réaliser le sans-faute comme l'Inter Milan.





EN ANGLETERRE

Toby Alderweireld, à l'assist, contribue à la large victoire de Tottenham face à Benteke

Tottenham Hotspurs s'est imposé largement à domicile face à Crystal Palace (4-0) samedi lors de la cinquième journée de Premier League. Les coéquipiers de Toby Alderweireld, à l'assist sur le premier but des siens, et de Jan Vertonghen, à nouveau titulaire dans l'axe des Spurs, en profitent pour grimper sur le podium (8 points). Son (10, 23), van Aanholt contre son camp (21) et Lamela (42) ont inscrit l'ensemble des buts en première période. Dans le camp adverse, Christian Benteke, monté au jeu à la 71e, n'a pas pu éviter le naufrage de son équipe qui reste calé à la onzième position (7 points).

Batshuayi monte et délivre un assist

Dans le même temps, Chelsea, avec Michy Batshuayi à partir de la 77e, n'a pas fait dans le détail sur la pelouse de Wolverhampton qui a fait sortir Leander Dendoncker à la pause. Les Blues menaient déjà 0-4 à la 55e minute de jeu grâce à un triplé d'Abraham (34, 41, 55) et à une réalisation de Tomori (31). Après deux buts des Wolves inscrits par Abraham contre son camp (69) et Cutrone (85), le milieu de terrain de Chelsea Mount (90+6) a fixé le score définitif à 2-5, sur un assist de... Michy!

Praet et Tielemans battus par ManU

Leicester City, avec Youri Tielemans toute la rencontre et Dennis Praet sur le banc, s'est incliné sur le terrain de Manchester United (1-0) à la suite d'un but sur penalty de Rashford (8). Brighton, sans Leandro Trossard blessé à l'aine, a obtenu le point du match nul à domicile face à Burnley (1-1). Maupay (51) a ouvert le score en faveur des Seagulls avant qu'Hendrick (90+1) n'égalise dans les derniers instants.

Au classement général, Leicester (8 points) est cinquième. Chelsea se situe une place en-dessous avec le même nombre de points. Brighton (5 points) est quatorzième, Wolverhampton (3 unités) dix-neuvième.





EN ALLEMAGNE

Dortmund fête le retour de Witsel et d'Hazard en s'emparant provisoirement de la tête

Une semaine après avoir subi sa première défaite de la saison à l'Union Berlin, le Borussia Dortmund a retrouvé le chemin de la victoire à domicile samedi face au Bayer Leverkusen (4-0) lors de la quatrième journée de Bundesliga. Cette rencontre marquait le retour de blessure d'Axel Witsel et de Thorgan Hazard.

Alcacer (28), Reus (51) et Guerreiro (83) ont permis au Borussia Dortmund de renouer avec la victoire. Thorgan Hazard est monté au jeu à la 61e alors qu'Axel Witsel, titulaire, est sorti à la 78e. Dans le camp adverse, l'ancien ailier du Racing Genk Leon Bailey a fait son apparition sur la pelouse au retour des vestiaires.

Le FC Cologne de Sebastiaan Bornauw, toute la rencontre sur le terrain, et de Birger Verstraete, sorti à la 86e, s'est incliné, de son côté, à domicile dans le derby face au Borussia Monchengladbach sur la plus petite des marges (0-1). Le Français Plea (14) a inscrit l'unique but de la partie.

Enfin, le Hertha Berlin a également subi la loi de Mayence (2-1). Le milieu de terrain visiteur Grujic (83) pensait offrir le point du match nul à son équipe en répondant à l'ouverture du score locale de Quaison (40) mais St. Juste a finalement délivré tout un stade à la 88e. Dans le camp berlinois, Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata, titulaires, sont sortis respectivement du jeu à la 63e et à la 80e.

Dortmund (9 points) s'empare provisoirement de la tête du classement, à égalité de points avec le RB Leipzig qui reçoit le Bayern Munich (7 unités) en début de soirée (18h30). Le FC Cologne est quinzième avec trois points. Le Hertha Berlin est lanterne rouge avec une unité.





EN ESPAGNE

L'Atletico Madrid tombe pour la première fois de la saison à la Real Sociedad de Januzaj

Auteur d'un parcours sans faute depuis le début de la saison (9/9), l'Atletico Madrid a subi son premier revers samedi sur la pelouse de la Real Sociedad (2-0) lors de la 4e journée de Liga. Adnan Januzaj est monté au jeu à la 83e côté basque alors que le score était déjà acté.

Prêté par le Real Madrid, Martin Odegaard a livré un fier service à Saint-Sébastien en ouvrant le score à la 58e. L'ancien défenseur d'Arsenal Nacho Monreal a doublé la mise en faveur de l'équipe locale trois minutes plus tard.

L'Atletico Madrid reste toutefois en tête du classement avec neuf unités en attendant de connaître le résultat de Séville (7 unités) dimanche à Alaves (14h00). La Real Sociedad se replace au cinquième rang à deux points du leader.





AUX PAYS-BAS

L'AZ, avec Stijn Wuytens toute la rencontre, n'a fait qu'une bouchée 5-1 du Sparta Rotterdam de Dante Rigo, présent sur la pelouse tout le match, dans son antre lors de la cinquième journée du championnat des Pays-Bas. L'équipe d'Alkmaar menait déjà 4-1 au repos. Idrissi (4, 45) et de Boadu (16, 33) ont défloré la marque pour l'AZ alors qu'Harroui (2) avait ouvert le score pour les visiteurs. À neuf minutes du terme de la rencontre, Koopmeiners, sur penalty, fixait même le score à 5-1.Alkmaar (10 points) grimpe à la troisième place du classement. Le Sparta Rotterdam (8 unités) est septième.

Le défenseur Michael Heylen, sur la pelouse tout le match, s'est incliné avec le FC Emmen sur le terrain du FC Utrecht lors de la sixième journée du championnat des Pays-Bas (3-1). Dalmau (38) et Kerk (54) ont mis l'équipe locale, entraînée par l'ancien coach d'Anderlecht John van den Brom, aux commandes avant que de Leeuw (58) ne réduise l'écart pour les visiteurs. En toute fin de rencontre, Bahebeck (90+6), formé au Paris Saint-Germain, a donné au score son allure définitive.

À noter que Vitesse Arnhem, sans Charly Musonda blessé au genou, s'est incliné lourdement dans l'antre du PSV Eindhoven sur le score de 5-0. Les cinq buts ont été inscrits par le même homme (!): Donyell Malen (20 ans).

Vitesse (11 unités) est troisième au classement tandis que le FC Emmen (3 points) est seizième.