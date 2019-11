Si les Diables s'imposent face aux Chypriotes, ils réaliseraient un éblouissant 30/30.

La qualification pour la phase finale de l'Euro 2020 ainsi que la première place du groupe I étant déjà acquises, les Diables doivent se tourner vers de nouveaux objectifs pour rester ambitieux. Le but est simple aujourd'hui: battre Chypre (93e au classement FIFA) et ainsi conserver son brevet d'invincibilité. De plus, en inscrivant quatre buts ce soir, la Belgique pourrait devenir meilleure attaque des éliminatoires avec 38 buts inscrits. Si Mignolet et les Diables n'encaissent pas de but, la Belgique sera également la meilleure défense des qualifications.

Les Compos

Belgique : Mignolet, Alderweireld, Denayer, Cobbaut, Tielemans, Vanaken, T. Hazard, Carrasco, De Bruyne, E. Hazard, Benteke

Chypre : Neofytos, Christoforou, Kyriakou, Merkis, Ioannou, Wheeler, Spoljaric, Artymatas, Kosti, Kastanos, Sotiriou

Suivez Belgique-Chypre en direct commenté