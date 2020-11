Lors de cette quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, plusieurs équipes pourraient d'ores et déjà se qualifier pour le tour suivant. C'est notamment le cas du FC Barcelone qui se déplace néanmoins au Dynamo Kiev sans Lionel Messi et Frenkie de Jong laissés au repos. Dans ce groupe, la Juventus devra éviter de tomber dans le piège de Ferencvaros et ainsi prendre une bonne option en vue de la qualification.

Une qualification qui est encore loin d'être acquise pour le PSG qui doivent impérativement l'emporter face à Leipzig s'ils veulent poursuivre leur parcours en C1. L'autre rencontre du groupe opposera Manchester United à Istanbul Basaksehir.

Finalement dans le Groupe F, le Club Bruges doit forger un résultat à Dortmund s'il veut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition alors que la Lazio accueille le Zénit Saint-Pétersbourg, toujours à la recherche d'une première victoire cette saison en Ligue des Champions.

Erling Haaland ouvre le score face à Bruges (1-0):

Le coup-franc somptueur de Sancho (2-0):





