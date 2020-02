Bruges se déplace à Old Trafford pour tenter d'écrire l'histoire.

Tenu en échec à domicile (1-1), Bruges n'a plus le choix et devra marquer au moins un but pour tenter de créer l'exploit. Philippe Clément aligne une équipe à nouveau surprenante face à l'ogre mancunien. L'attaque sera composé de Okereke, Tau et De Cuyper qui occupait un flanc défensif au match aller. Vu les absences de Vormer et Balanta, le coach a également dû bricoler au centre et a choisi Kossounou, habituel défenseur pour épauler Rits et Vanaken. Derrière, c'est une défense classique qui va tenter de garder la cage de Simon Mignolet. De son côté, Manchester aligne d'emblée Ighalo pour la toute première fois.

Direct Commenté:

Composition Manchester:

Composition Bruges: