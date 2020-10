Bruges pourra-t-il réaliser un sans-faute après deux matchs de Champions League? Tous les rêves sont permis pour les Gazelles après leur magnifique victoire face au Zenit. Les Italiens de la Lazio auront en tout cas fort à faire d'autant plus qu'ils se déplacent au stade Jan Breydel sans 14 joueurs de leur équipe première dont le buteur, Ciro Immobile ; le passeur, Luis Alberto ; et celui qui a le plus joué la saison passée, le gardien Thomas Strakosha.

Le Club a lui récupéré tous les joueurs qui étaient positifs au Covid-19. Philippe Clément évoluera donc avec sa meilleure équipe. Simon Mignolet récupère sa place après l'intérim du numéro 2 Horvath. Devant lui, il pourra compter sur une défense à quatre composée de Mata, Kossounou, Deli et Sobol. Au milieu, c'est un entre-jeu classique avec Rits, Vormer et Vanaken. Offensivement, Diatta et Dennis devront alimenter le jeune De Keteleare qui avait délivré son équipe en Russie lors de la première journée.

Suivez notre direct commente :