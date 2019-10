A défaut de nouvelle passe décisive, KDB s'est mis en avant avec un but lors de la victoire tranquille de Manchester City contre Aston Ville (3-0). Du moins c'est ce que l'on pensait avant une rectification de la Premier League.

Ce qui devait vraisemblablement être un centre a en effet terminé sa course au fond des filet.

Mais après la rencontre, la Premier League a rectifié le tir et accordé le but à David Silva, estimant que ce dernier avait bien effleuré le ballon.

Il s'agit donc d'un nouvel assist pour De Bruyne, le neuvième de la saison déjà.

Manchester City reprend la deuxième place à Leicester avec 22 points. Le leader Liverpool, 25 unités, reçoit Tottenham dimanche.

La bicyclette de Lukebakio

En Bundesliga, c'est bel et bien un but que s'est offert Dodi Lukebakio. Et quel but !

Mené 0-2 avec le Herta Berlin contre Hoffenheim, le Belge a réduit le score d'une retournée acrobatique.

Les locaux allaient ensuite revenir au score sur un but de Salomon Kalou, mais Hubner replaçait ensuite Hoffenheim devant. La partie est toujours en cours.