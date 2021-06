Il est de retour en Belgique et se fera opérer mardi si le scan de lundi soir est positif.

Timothy Castagne est rentré chez lui, pour se reposer. La nuit n’a pas été simple, tout comme le vol pour revenir en Belgique. Selon ses proches, le latéral droit des Diables en a bavé et continue de souffrir malgré les anti-douleurs. Il est rentré le plus vite possible chez lui pour se reposer et espérer voir son visage dégonfler.